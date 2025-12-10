Logo SportMediaset

Calcio

Benfica, Mourinho: "Qualcuno dirà che non era il solito Napoli, ma non sono d'accordo"

10 Dic 2025 - 23:47
José Mourinho torna al successo in Champions League e lo fa con il Napoli di Antonio Conte avvicinando la zona play-off. Un successo importante per il tecnico portoghese che, ai microfoni di Prime Video, ha ribadito il valore dell'affermazione: ""Abbiamo meritato, facendo una partita straordinaria. Qualcuno dirà che il Napoli non è quello che conosciamo, ma non sono d'accordo. Abbiamo avuto sempre la gara sotto controllo e vincere contro contro una squadra come il Napoli in questo modo, essere ancora vivi nella competizione, rende la serata fantastica - ha sottolineato Mourinho -. "I conti sono semplici: abbiamo 6 punti. Il Benfica ha perso in casa col Qarabag, altrimenti potevamo essere a 9. Il calendario dopo è stato ultra difficile, però adesso fermiamo la Champions,  non ci pensiamo per due mesi. Oggi era importante vincere, altrimenti era finita". 

