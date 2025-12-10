Logo SportMediaset

Calcio
Champions League
LE PAGELLE DI BENFICA-NAPOLI

Le pagelle di Benfica-Napoli: marziano Neres torna sulla Terra, McTominay in serata no

I voti e i giudizi della sfida del da Luz: Milinkovic-Savic impreciso, per Rios gol e assist

di Andrea Ghislandi
10 Dic 2025 - 23:08
© Getty Images

© Getty Images

NAPOLI (3-4-2-1)
Milinkovic-Savic 5,5 - Bravo a rimanere in piedi fino all'ultimo e a ipnotizzare Ivanovic. Grave l'errore in impostazione, ma Aursnes lo grazia. Incolpevole sul tocco da pochi passi di Rios, sorpreso dal colpo di tacco di Barreiro. Poi un paio di buone parate, ma stasera non si salva nemmeno lui.
Beukema 5,5 - Il Benfica nei primi 20 minuti sfonda soprattutto dalla sua parte. Non rientra nella ripresa quando Conte decide di inserire Politano per avere maggiore spinta e arretra in difesa Di Lorenzo. (1' st Politano 6 - Rispetto ai compagni ha una dote: prova a dare velocità e imprevedibilità.)
Rrahmani 5,5 - Anche per lui serata complicata: si fa prendere il tempo da Barreiro per il gol che chiude la contesa.
Buongiorno 5,5 - È uno di quelli che sembra aver patito maggiormente le fatiche contro la Juve. Si fa portare a spasso nell'azione del gol del 2-0 del Benfica. (14' st Juan Jesus 6 - Si piazza a sinistra al posto del compagno e soffre decisamente meno)
Di Lorenzo 6 - Il più pericoloso dei suoi nel primo tempo con un colpo di testa a lato di poco. Nella ripresa arretra come braccetto.
Elmas 5 - L'aggressione dei centrocampisti del Benfica mette in mostra tutti i suoi limiti nel ruolo. Perde un pallone velenoso da cui per poco non nasce il 3-0. (36' st Vergara sv)
McTominay 5 - Troppo molle sul colpo di testa che carambola su Ivanovic da cui nasce il gol del Benfica. Arranca poi su Rios che serve l'assist a Barreiro. Il vero McTominay è rimasto a Napoli.
Olivera 5,5 - Uscito un po' acciaccato dal match con la Juve, vince il ballottaggio con Spinazzola. Gioca un tempo un po' sottotono. (1' st Spinazzola 6 - Dopo i 20' con la Juve, un tempo per mettere benzina nelle gambe dopo l'infortunio, ma anche lui non incide).
Neres 5,5 - Il marziano visto nelle ultime uscite torna sulla Terra al da Luz e si concede una pausa. Suo, comunque, il tiro più insidioso nello specchio, un sinistro centrale alzato sopra la traversa da Trubin.
Lang 5,5 - Anche per l'olandese un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Un solo guizzo con il cross per Di Lorenzo e stop. (29' st Lucca 5 - Conte si gioca la carta delle due punte, ma l'ex Udinese conferma di essere un corpo estraneo).
Hojlund 5,5 - Prova a battagliare tra i due centrali Otamendi e Araujo, ma stasera l'eroe del match contro la Juve ha vita davvero durissima. Per la serie: voglio ma non posso.

All.: Conte 5 - La sconfitta è pesante sia per come avvenuta che per la classifica. Il Napoli scivola al 24° posto, l'ultimo per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, ma ora contro Copenaghen e Chelsea non può più sbagliare.

Rios 7,5 - Una sua zampata stappa la partita, non contento ci mette pure l'assist per Barreiro. È lui l'MVP della sfida di Lisbona.
Barreiro 7 - Il gol di tacco è davvero di pregevole fattura, ma è solo la ciliegina sulla torta di una prova davvero convincente.
Ivanovic 5,5 - Meglio quando gioca al servizio della squadra che come finalizzatore. Si divora la prima occasione della serata a tu per tu con Milinkovic-Savic.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin 6; Dedic 6, Araujo 6,5, Otamendi 6,5, Dahl 6; Barrenechea 6, Rios 7,5; Aursnes 6,5 (49' st Thiago Freitas sv), Barreiro 7 (50' st José Neto sv), Sudakov 6,5 (31' st Antonio Silva 6); Ivanovic 5,5 (31'st Pavlidis 6). All.: Mourinho 7.

napoli
benfica
le pagelle

