È stata inaugurata la nuova sede del Club Napoli Valle Telesina, realtà che conta oltre 500 iscritti e rappresenta il principale punto di riferimento per i tifosi azzurri dell'area occidentale del Sannio. Alla cerimonia ha preso parte un folto pubblico di soci e appassionati, a conferma del forte radicamento del Club sul territorio. Momento centrale della serata è stato il collegamento telefonico con il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha voluto portare personalmente il suo saluto ai presenti. Nel suo intervento, De Laurentiis ha rivolto un saluto al presidente del Club Napoli Valle Telesina Giuseppe Lanzara, al sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso e al presidente dell'Unione Industriali di Napoli Costanzo Jannotti Pecci. Il presidente azzurro si è complimentato per la nascita di questo nuovo centro di aggregazione sportiva e ha manifestato l'intenzione di tornare presto a Telese Terme, località che conosce già per aver inaugurato, nel giugno 2024, il nuovo stadio cittadino, pochi mesi prima dell'avvio della stagione culminata con la conquista del quarto scudetto.