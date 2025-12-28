Roma, Gasperini: "9 gare in un mese, momento in cui bisogna stringere"

"Entriamo in una fase di nove partite in un mese a cominciare da domani fino al 29 gennaio. Giochiamo nove partite tutte molto importanti, ci sono due giocatori in Coppa Africa poi Dovbyk, Pellegrini, Hermoso, Bailey ed Hermoso (infortunati, ndr). È un momento dove bisogna stringere molto e ottenere il massimo e il meglio da tutti". Lo ha detto il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Genoa. "L'infortunio di Pellegrini accelera il mercato? Non lo so, non conosco i tempi del mercato, sicuramente è una perdita per noi, è un giocatore su cui abbiamo contato, ha fatto bene anche se nelle ultime partite è un po' calato", ha aggiunto.