Calcio

Roma, Gasperini: "9 gare in un mese, momento in cui bisogna stringere"

28 Dic 2025 - 15:26

"Entriamo in una fase di nove partite in un mese a cominciare da domani fino al 29 gennaio. Giochiamo nove partite tutte molto importanti, ci sono due giocatori in Coppa Africa poi Dovbyk, Pellegrini, Hermoso, Bailey ed Hermoso (infortunati, ndr). È un momento dove bisogna stringere molto e ottenere il massimo e il meglio da tutti". Lo ha detto il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Genoa. "L'infortunio di Pellegrini accelera il mercato? Non lo so, non conosco i tempi del mercato, sicuramente è una perdita per noi, è un giocatore su cui abbiamo contato, ha fatto bene anche se nelle ultime partite è un po' calato", ha aggiunto.

Lukaku vicino al rientro

DICH ALLEGRI PRANZO 28/12 DICH

Allegri: "Veloci che devo andare a pranzo con Agnelli"

DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

DICH CALABRESI POST JUVE 27/12 DICH

Calabresi: "Rabbia e delusione, abbiamo fatto di tutto per passare in vantaggio"

DICH GILARDINO POST JUVE 27/12 DICH

Gilardino: "Alla fine sono emersi i valori della Juventus. La medicina è il lavoro"

DICH SPALLETTI POST PISA 27/12 DICH

Spalletti: "La classifica? La Juve deve fare la Juve, abbiamo delle aspirazioni che non sono quelle che abbiamo fatto finora"

DICH KALULU POST PISA 27/12 DICH

Kalulu: "Non la Juve più bella ma queste sono le partite da vincere"

MCH DOPPIETTA CR7 MCH

Ronaldo intramontabile: altra doppietta con l'Al-Nassr

DICH NICOLA PRE NAPOLI DICH

Nicola: "Napoli insieme all'Inter la squadra migliore"

DICH PALLADINO PRE INTER DICH

Palladino: "Trend non positivo contro l'Inter ma i taboo vanno sfatati"

DICH ITALIANO PRE SASSUOLO DICH

"Italiano: "Non temere il Sassuolo è da folli"

DICH GROSSO PRE BOLOGNA DICH

Grosso: "Il Bologna ha la consapevolezza delle grandi, siamo preparati"

DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

Ronaldo intramontabile: altra doppietta con l'Al-Nassr

Cuesta: "L'amarezza come spinta. Sappiamo che partita dobbiamo fare"

Roma, Gasperini: "9 gare in un mese, momento in cui bisogna stringere"
Verona, il vice Bertolini: "Fatto la gara che dovevamo ma col Milan serve perfezione"
14:22
Hakimi, calvario finito: a disposizione dopo il terribile infortunio. Il Ct del Marocco: "Grazie al Psg"
13:35
Kroos difende Xabi Alonso: "Gli serve tempo, ma al Real è impossibile averlo"
12:43
Milan-Verona, "esordio" di Füllkrug sugli spalti di San Siro