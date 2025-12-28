Logo SportMediaset

Calcio

Hakimi, calvario finito: a disposizione dopo il terribile infortunio. Il Ct del Marocco: "Grazie al Psg"

28 Dic 2025 - 14:22
© italyphotopress

© italyphotopress

L'incubo per Achraf Hakimi è finito: il laterale destro del Psg torna a disposizione dopo il terribile infortunio alla caviglia subito nella sfida di Champions League contro il Bayern Monaco lo scorso 5 novembre. Hakimi sarà a disposizione per la prossima partita del suo Marocco in Coppa d'Africa. Il ct marocchino, Walid Regragui ha voluto ringraziare i parigini: "Lasciatemi ringraziare il Psg. Se oggi Hakimi è tornato è solo grazie a loro. Non c'è un solo club al mondo che ci avrebbe lasciato Hakimi 15 giorni prima della Coppa d'Africa. Nasser Al Khelaifi è un gentiluomo". 

15:26
Roma, Gasperini: "9 gare in un mese, momento in cui bisogna stringere"
15:25
Verona, il vice Bertolini: "Fatto la gara che dovevamo ma col Milan serve perfezione"
14:22
Hakimi, calvario finito: a disposizione dopo il terribile infortunio. Il Ct del Marocco: "Grazie al Psg"
13:35
Kroos difende Xabi Alonso: "Gli serve tempo, ma al Real è impossibile averlo"
12:43
Milan-Verona, "esordio" di Füllkrug sugli spalti di San Siro