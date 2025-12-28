Hakimi, calvario finito: a disposizione dopo il terribile infortunio. Il Ct del Marocco: "Grazie al Psg"

L'incubo per Achraf Hakimi è finito: il laterale destro del Psg torna a disposizione dopo il terribile infortunio alla caviglia subito nella sfida di Champions League contro il Bayern Monaco lo scorso 5 novembre. Hakimi sarà a disposizione per la prossima partita del suo Marocco in Coppa d'Africa. Il ct marocchino, Walid Regragui ha voluto ringraziare i parigini: "Lasciatemi ringraziare il Psg. Se oggi Hakimi è tornato è solo grazie a loro. Non c'è un solo club al mondo che ci avrebbe lasciato Hakimi 15 giorni prima della Coppa d'Africa. Nasser Al Khelaifi è un gentiluomo".