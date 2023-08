Napoli, Garcia: "Per fare gol serve centrare la porta. Abbiamo concesso troppo"

qui napoli

Il tecnico azzurro è soddisfatto del risultato, ma chiede di più ai suoi: "Potevamo fare meglio"

Buona la prima del Napoli di Rudi Garcia al Maradona, col tecnico francese che può sorridere per l'esordio positivo tra le mura amiche. Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'allenatore degli azzurri ha però tirato le orecchie ai suoi: "Abbiamo sofferto poco, non abbiamo preso gol, ma potevamo fare meglio e fare un terzo gol. Ma per fare gol serve prendere la porta e stasera solo il 20% dei tiri è andato in porta. Se non inquadri la porta non fai gol, è giusto che Osimhen si sia innervosito nel finale. Dal 30' al 45' abbiamo lasciato troppo la palla al Sassuolo, ma non abbiamo sofferto molto".

Un successo che ha visto tornare tra i protagonisti Kvaratskhelia: "Ha avuto una preparazione spezzettata, è mancato 12 giorni in allenamento e su cinque settimane ha fatto due di allenamento. Iniziare dal 1' era complicato, ho pensato fosse giusto metterlo dopo per sfruttare la stanchezza degli avversari. È tornato, per il Napoli è una grande notizia. Deve essere in grado di aspettare il pallone sulla linea e poi puntare per l'uno contro uno, chiamare la palla al terzino per essere imprevedibile quando dribbla".

"Raspadori? Peccato per il palo e per il rigore. Capita ai grandi giocatori, la sfortuna ci sta. Osi gli ha lasciato il pallone, è il segno di un grande attaccante che non pensa solo a sé. Può giocare in tutti e tre i posti dietro la punta, da esterno a mezzala. Va sfruttato, sono contento di lui perché lavora tanto per la squadra" le parole del tecnico. Vedi anche Serie A Serie A, Napoli-Sassuolo 2-0: Osimhen e Di Lorenzo mandano ko gli emiliani

E un pensiero è stato dedicato anche a Natan: "Ha bisogno di tempo, è arrivato da poco e deve imparare il nostro calcio e lanostra lingua. Deve mettersi dentro, lo vedo meno timido. Serve tempo. Scegliere tra Juan e Ostigard è stato complicato, ma nelle ultime partite Juan ha risposto davvero bene. È un leader di questa squadra".

Poi un messaggio che dà fiducia ai suoi: "Ho detto ai miei che quando sono stanchi o hanno dubbi su quello che possono fare devono abbassare la testa e guardare il tricolore che hanno sul petto. Quello gli dimostra cosa sono capaci di fare".