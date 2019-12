Napoli e Ancelotti mai così male dal 2009/10

I NUMERI DELLA CRISI

Gli allenatori amano dire che il calcio non è solo statistiche, moduli o numeri ma, osservando la crisi Napoli, non è difficile trovare nelle statistiche una conferma del momentaccio azzurro. La squadra ha messo insieme solo 20 punti in 14 giornate di campionato, un bottino così misero non si vede a Castel Volturno dalla stagione 2009/10, a marzo.

La stessa annata che si porta dietro pure Carlo Ancelotti, che dai tempi del Chelsea (dicembre 2010) non inanellava sei gare di campionato senza vincere, come gli è successo quest'anno in Serie A. Tutto questo porta una distanza siderale dall'Inter capolista, ben 17 punti, ma un solco pesante pure dalla zona Champions League: sono otto i punti di distacco dalla Roma attualmente quarta.