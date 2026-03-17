Promes confessa: "L'ho accoltellato". L'ex Ajax ancora nei guai dopo la condanna per traffico di cocaina

17 Mar 2026 - 18:53
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Ancora guai per Quincy Promes. L'esterno olandese, 34 enne, ha ammesso di aver accoltellato un parente con un coltellino tascabile durante una festa ad Abcoude nel luglio 2020. La rivelazione è arrivata, per la prima volta in forma completa, durante un’udienza preliminare, come dichiarato dal suo legale Carry Knoops.

Promes è accusato anche di traffico internazionale di cocaina (oltre 1350 chili). Il tribunale lo ha già condannato a una pena complessiva di 7 anni e mezzo per i due reati, ma sia la difesa sia la Procura hanno presentato ricorso. Secondo gli avvocati Carry e Geert-Jan Knoops, il giocatore non sarebbe coinvolto nel traffico di droga. La legale Eva Dekker, che ha seguito la fase finale della difesa, ha chiesto accesso completo ai dati delle comunicazioni — inclusi messaggi criptati, decrittografati e metadati — sottolineando che non è mai stato provato che Promes abbia effettivamente inviato i messaggi su cui si basa la condanna.

L’episodio dell’accoltellamento, inizialmente attribuito a una “cugina”, riguarda in realtà un parente lontano. La lite sarebbe scoppiata per il presunto furto di gioielli durante la festa; la vittima ha riportato una ferita al ginocchio.

Promes ha spiegato il suo silenzio con “paura e rabbia” e ha dichiarato di aver perso fiducia nel sistema giudiziario. Ha inoltre denunciato condizioni dure durante l’arresto a Dubai, parlando di isolamento e interrogatori intensi in stato di detenzione. Il calciatore si prepara ora a rilasciare dichiarazioni alla polizia su entrambi i casi, assistito dai suoi legali. Le udienze principali davanti alla Corte d’Appello di Amsterdam sono fissate per il 30 novembre, 2 e 4 dicembre, mentre la custodia cautelare prevede revisioni ogni tre mesi.

In carriera, Promes ha collezionato 50 presenze con la nazionale olandese e ha vestito le maglie di Ajax, FC Twente, Siviglia e Spartak Mosca, prima dell’approdo a Dubai nella stagione 2024-25, probabilmente l’ultima da professionista.

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