Promes confessa: "L'ho accoltellato". L'ex Ajax ancora nei guai dopo la condanna per traffico di cocaina

Promes è accusato anche di traffico internazionale di cocaina (oltre 1350 chili). Il tribunale lo ha già condannato a una pena complessiva di 7 anni e mezzo per i due reati, ma sia la difesa sia la Procura hanno presentato ricorso. Secondo gli avvocati Carry e Geert-Jan Knoops, il giocatore non sarebbe coinvolto nel traffico di droga. La legale Eva Dekker, che ha seguito la fase finale della difesa, ha chiesto accesso completo ai dati delle comunicazioni — inclusi messaggi criptati, decrittografati e metadati — sottolineando che non è mai stato provato che Promes abbia effettivamente inviato i messaggi su cui si basa la condanna.