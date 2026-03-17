False accuse a Lorenzo Pellegrini, Fabrizio Corona rinviato a giudizio per diffamazione

17 Mar 2026 - 19:15
LORENZO PELLEGRINI, 29; ROMA; VdM: 9 MLN © IPA

LORENZO PELLEGRINI, 29; ROMA; VdM: 9 MLN © IPA

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Fabrizio Corona per l'accusa di diffamazione ai danni del calciatore della Roma, Lorenzo Pellegrini. La vicenda, che coinvolge anche una donna, è legata ad una intervista alla ragazza, pubblicata da Corona sul sito dillingernews.it in cui la 25enne ha accusato falsamente di stalking il centrocampista giallorosso. Alla donna è contestata anche la calunnia e le minacce. Il procedimento è stato fissato per il prossimo primo dicembre davanti al giudice del tribunale monocratico. "Siamo soddisfatti di questo passagio processuale. Una decisione che ritengo doverosa, la sede dove ora verrà approfondita questa vicenda è il dibattimento", lo afferma l'avvocato Federico Olivo, legale del calciatore. 

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