Napoli, Di Lorenzo visitato a Roma: distorsione confermata, rientra a metà marzo

Il consulto a Villa Stuart ha confermato la prima diagnosi, escludendo l'interessamento dei legamenti

02 Feb 2026 - 12:31
Nella mattinata di oggi il capitano del Napoli Di Lorenzo è stato visitato a Roma dal professor Mariani nella clinica Villa Stuart per fare definitiva chiarezza sull'entità dell'infortunio patito nel corso dell'ultimo match di campionato contro la Fiorentina: il consulto medico ha confermato la distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro, senza interessamento dei legamenti. Un ulteriore sospiro di sollievo, insomma. L'infortunio, per quanto non di poco conto, è dunque sicuramente molto meno grave di quello che si era ipotizzato sabato sera, nel post partita del match del Maradona. La torsione innaturale del ginocchio di Di Lorenzo nel contrasto con Fabbian e l'uscita in lacrime in barella sembrava presagio di un lungo infortunio, invece il capitano azzurro ne avrà per un mese e mezzo, forse anche di meno. Antonio Conte, insomma, potrà riaverlo entro la metà di marzo.

napoli
di lorenzo
villa stuart
distorsione
conte

