Manchester City, lo sfogo di Rodri: "La Premier vuole che sia l'Arsenal a vincere"

02 Feb 2026 - 11:50

Il pareggio tra Tottenham e Manchester City ha portato con sé parecchie polemiche. Inizialmente in vantaggio per 2-0, i Citizens hanno subito la rimonta degli Spurs ma a far discutere è stato il secondo gol di Solanke. Secondo il City, infatti, la rete del pareggio era stata viziata da un fallo su Guéhi non rilevato dal Var. Nel post partita Rodri si è sfogato così sull'episodio: "Ha dato un calcio alla gamba di Marc, è evidente. Non è solo di oggi, sono due o tre partite di fila. Sinceramente non capisco perché…. Credo che la Premier League voglia che l’Arsenal vinca il titolo quest’anno, forse stanca di vedere il City trionfare quasi sempre negli ultimi dieci anni. L’arbitro deve essere neutrale: così non è giusto". 

Ultimi video

00:24
MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

01:43
MCH ZARAGOZA ROMA MCH

Roma, ecco Zaragoza:un 'folletto' d'attacco per Gasperini

00:39
MCH DI LORENZO STAMPELLE MCH

Napoli, Di Lorenzo a Villa Stuart per la visita decisiva

01:47
Di Gregorio: "Spalletti ci ha cambiato, ora ci divertiamo"

Di Gregorio: "Spalletti ci ha cambiato, ora ci divertiamo"

02:05
Spalletti: "Mi piace tanto questa Juve"

Spalletti: "Mi piace tanto questa Juve"

03:12
Cremonese-Inter 0-2: gli highlights

Cremonese-Inter 0-2: gli highlights

01:14
Como-Atalanta 0-0: gli highlights

Como-Atalanta 0-0: gli highlights

01:12
Delprato: "Dobbiamo ritrovare solidità"

Delprato: "Dobbiamo ritrovare solidità"

01:20
MCH SPORTING-NAC MCH

Luis Suarez, che magia! Spettacolare tacco al volo

01:06
Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

01:08
MCH PSV-FEYENOORD MCH

Psv-Feyenoord 3-0: gli highlights

00:33
DICH DOTT VITALI SU DI LORENZO 1/2 DICH

Il dottor Vitali su Di Lorenzo: "Fortunatamente non ci sono lesioni, serviranno circa 30 giorni"

04:58
DICH GABBIA X SITO 1/2 DICH

Gabbia: "Scudetto con il Milan? Lo preferisco al Mondiale. Ci godiamo Maignan"

01:43
MCH AMBURGO-BAYERN 31/1 MCH

Clamoroso Bayern: due partite senza vincere

00:35
MCH INDEPENDIENTE-VELEZ 1/2 MCH

Lo show di Jano Gordon: gol e autogol

00:24
MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

I più visti di Calcio

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

DICH SPALLETTI su galatasaray e mercato PRE PARMA 31/1 DICH

Spalletti: "Il mercato è in mano alla società, si vedrà in queste ultime ore"

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

Ex Serie A nei dilettanti

Douglas Costa e i suoi fratelli: gli ex Serie A che giocano in Serie D

DICH BRIATORE SU ELKANN PER SITO 26/1 DICH

Briatore e la sua Juventus: "Con Elkann siamo in una botte di ferro…"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:50
Manchester City, lo sfogo di Rodri: "La Premier vuole che sia l'Arsenal a vincere"
10:33
Nuovo stadio a Palermo, presentato il documento di fattibilità
23:19
Bufera senza fine a Marsiglia: rissa Kondogbia-Vermeeren, De Zerbi accusa Murillo e lo ‘vende’
21:52
Niente rosso per McKennie, che poi raddoppia: bufera sui social per "l'uomo in più" della Juve
21:47
Lautaro, cuore di papà: gol e dedica alla figlia per il compleanno. Eguagliato Altobelli in Serie A