Manchester City, lo sfogo di Rodri: "La Premier vuole che sia l'Arsenal a vincere"

Il pareggio tra Tottenham e Manchester City ha portato con sé parecchie polemiche. Inizialmente in vantaggio per 2-0, i Citizens hanno subito la rimonta degli Spurs ma a far discutere è stato il secondo gol di Solanke. Secondo il City, infatti, la rete del pareggio era stata viziata da un fallo su Guéhi non rilevato dal Var. Nel post partita Rodri si è sfogato così sull'episodio: "Ha dato un calcio alla gamba di Marc, è evidente. Non è solo di oggi, sono due o tre partite di fila. Sinceramente non capisco perché…. Credo che la Premier League voglia che l’Arsenal vinca il titolo quest’anno, forse stanca di vedere il City trionfare quasi sempre negli ultimi dieci anni. L’arbitro deve essere neutrale: così non è giusto".