Insulti razzisti e cinghiate: aggressione dei tifosi interisti a Cremona

02 Feb 2026 - 14:26
Il petardo lanciato in campo contro il portiere della Cremonese grigiorosso Emil Audero non è stato l'unico episodio violento che ha visto protagonisti i tifosi dell'Inter ieri a Cremona. Fuori dallo stadio Zini, un gruppo di ultras nerazzurri ha aggredito brutalmente alcuni nordafricani che stazionavano nella zona della stazione ferroviaria prima con insulti razzisti poi con calci, pugni e cinghiate. L'aggressione è stata interrotta dall'intervento del reparto mobile della polizia. Gli stranieri, tutti ventenni residenti a Cremona, sono stati soccorsi trasportati in ospedale e poi dimessi. Tutto è stato ripreso dalle telecamere che sono ora al vaglio della Polizia per individuare i responsabili dell'aggressione.

