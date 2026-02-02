Milan, Allegri: "Saelemaekers salta il Bologna. Il calendario non è problema"

02 Feb 2026 - 12:40

"Saelemaekers non ci sarà, questo adduttore gli dà ancora fastidio. A Roma si è messo a disposizione ma ha avuto un risentimento. Pulisic ha questa borsite che gli dà fastidio. Se oggi starà meglio lo porteremo. Leao, che sta gestendo la situazione adduttore-pube, ci sarà. Gli altri sono tutti vivi e quindi li porteremo a Bologna". Così l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. Sul fatto che il Milan giocherà la prossima partita tra 10 giorni visto il rinvio della gara con il Como per la concomitanza della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro. "Il calendario è questo, ci dicono di giocare domani e giochiamo. Sapevamo della problematica delle Olimpiadi e giocheremo lunedì prossimo, è l'opportunità di recuperare dei giocatori. Guardiamo anche al lato positivi", ha detto. 

