Napoli, missione riscatto contro la Fiorentina: Conte cerca la svolta per blindare il quarto posto

Obiettivo riscossa per i campioni d'Italia. Napoli-Fiorentina delle 18 diventa uno snodo decisivo per il morale degli azzurri con Antonio Conte che anche ieri a Castel Volturno ha cercato di far superare al gruppo la delusione per l'uscita dalla Champions League e il poco onorevole trentesimo posto nell'euro-graduatoria. La sconfitta per 3-2 in casa contro il Chelsea e i punti sprecati a Copenhagen, d'altronde, hanno dato un'ulteriore spallata all'ambiente mentre ancora bruciava la disfatta con la Juventus in campionato. Ma è vietato mollare, vanno piuttosto rimodulate le aspettative.