Nuovo stadio a Palermo, presentato il documento di fattibilità
Il Palermo calcio ha presentato il documento di fattibilità per la riqualificazione dell'area dello stadio Renzo Barbera, redatto dallo studio Populous. Il dossier analizza quattro scenari.
La prima alternativa è la "soluzione zero": solo manutenzione e adeguamenti minimi obbligatori per mantenere l'agibilità, senza interventi strutturali o urbanistici. La seconda limita gli interventi all'area di massima sicurezza, con miglioramenti di permeabilità e gestione acque, ma resta parziale.
La terza prevede un intervento complessivo su una vasta area che include quella dello stadio Renzo Barbera e quella adiacente dell'Ippodromo della Favorita, con funzioni continue 365 giorni l'anno, ma l'area non è attualmente disponibile per vincoli concessori.
La quarta, preferita dal club rosanero, è la riqualificazione integrale dell'attuale area del Renzo Barbera: modernizzazione dello stadio a standard europei, nuovo landmark architettonico ispirato alla storia palermitana, spazi per tifosi, piazze, fan zone, funzioni sociali, sportive e ricreative aperte tutto l'anno. Quest'ultima alternativa pone una forte attenzione su sostenibilità (energie rinnovabili, gestione acqua, mitigazione isola di calore), inclusività, accessibilità e benefici economici per la città. Il progetto, che punta dunque a trasformare il quartiere, è ora al vaglio del Comune per le fasi successive.