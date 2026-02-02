Nuovo stadio a Palermo, presentato il documento di fattibilità

La quarta, preferita dal club rosanero, è la riqualificazione integrale dell'attuale area del Renzo Barbera: modernizzazione dello stadio a standard europei, nuovo landmark architettonico ispirato alla storia palermitana, spazi per tifosi, piazze, fan zone, funzioni sociali, sportive e ricreative aperte tutto l'anno. Quest'ultima alternativa pone una forte attenzione su sostenibilità (energie rinnovabili, gestione acqua, mitigazione isola di calore), inclusività, accessibilità e benefici economici per la città. Il progetto, che punta dunque a trasformare il quartiere, è ora al vaglio del Comune per le fasi successive.