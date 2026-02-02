Coppa Italia, gli arbitri per i quarti: Inter-Toro a Marchetti, Atalanta-Juve a Fabbri
L'Aia ha reso noto gli arbitri designati per le gare valide per i quarti di finale di Coppa Italia in programma questa settimana.
Per Inter-Torino, in programma mercoledì alle 21 a Monza, designato Matteo Marchetti. Assistenti Mondin e Ceolin, quarto uomo Bonacina e al Var La Penna e Giua.
Per Atalanta-Juve, in programma Giovedì sempre alle 21, designato Michael Fabbri. Assistenti Bercigli e Zingarelli, quarto uomo Feliciani, addetti al Var Abisso e Camplone.
Le sfide saranno visibili in esclusiva su Mediaset.