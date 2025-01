Napoli, De Laurentiis: "Torniamo in Europa". Conte: "Scudetto? Teniamo duro"

"Un augurio speciale ai nostri straordinari tifosi ovunque nel mondo. La speranza è che il 2025 prosegua sulla scia della seconda parte di quest’anno e che il nostro obiettivo di rientrare in Europa venga centrato". Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis fa gli auguri di buon anno attraverso i suoi profili social e fissa gli obiettivi della squadra azzurra. Il tecnico Antonio Conte ha festeggiato il Capodanno in un hotel di Napoli con la moglie e la figlia. "Mister lo vinciamo?", gli hanno chiesto tra canti e balli. "Teniamo duro, teniamo duro", la sua risposta, come riportato da calcionapoli24.it. Conte ha vissuto il primo Capodanno a Napoli godendosi lo spettacolo dei fuochi d'artificio, postato poi in una storia su Instagram.