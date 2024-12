Napoli, Conte fa 500 punti in A e coccola Raspadori: "Stiamo lavorando con lui a centrocampo"

Difficile scalzare i titolari in attacco, Conte è pronto a disegnare a Jack un abito su misura come centrocampista. Se il rendimento della squadra in un certo senso ha sorpreso, non ci sono dubbi che un dato non può non preoccupare il perfezionista Conte: sono solo 27 i gol segnati dal suo Napoli, pochi per pensare alla lunga di tenere il passo di Atalanta e Inter. E una grossa mano può arrivare proprio da Raspadori, su cui Conte lavorerà nei prossimi 6 mesi nel nuovo ruolo. Lobotka, Anguissa e McTominay rimangono i titolari inamovibili, ma l'ex Sassuolo (come contro il Venezia) può essere la carta che può sparigliare le partite bloccate o da recuperare.