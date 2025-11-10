Napoli, De Laurentiis: "Orgoglioso di avere Conte al mio fianco, sul web si leggono favole"

Aurelio De Laurentiis sale in cattedra. Dopo un anno e mezzo in cui il presidente del Napoli aveva lasciato campo libero al suo allenatore, oggi, nel momento di massima tensione dall'arrivo di Antonio Conte sulla panchina degli azzurri, si è espresso così: "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che i pensieri non sono sempre giusti o condivisibili", l'attacco del post pubblicato su X.