Napoli, De Laurentiis: "Orgoglioso di avere Conte al mio fianco, sul web si leggono favole"

ADL prova a riportare serenità nell'ambiente dopo lo sfogo del suo allenatore e le voci di un possibile addio

10 Nov 2025 - 20:07

Aurelio De Laurentiis sale in cattedra. Dopo un anno e mezzo in cui il presidente del Napoli aveva lasciato campo libero al suo allenatore, oggi, nel momento di massima tensione dall'arrivo di Antonio Conte sulla panchina degli azzurri, si è espresso così: "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che i pensieri non sono sempre giusti o condivisibili", l'attacco del post pubblicato su X.

Visualizza il post su Twitter

Poi ADL entra nel merito: "Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"....., che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di scarificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione".  

Frasi che allontanano con forza la possibilità di una separazione tra Conte e il Napoli. Uno scenario che dopo lo sfogo post Bologna non sembrava così improbabile: ora però De Laurentiis sembra aver blindato la posizione del tecnico salentino. 

napoli
conte
aurelio de laurentis
rischio esonero
dimissioni

