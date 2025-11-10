Napoli, ora che succede? Atteso il vertice Conte-AdL. Duro confronto negli spogliatoi

La crisi del Napoli è profonda. Lo ha detto prima il campo, dove è arrivata la quinta sconfitta stagionale - tante quante nell’intera stagione 24/25 - poi Antonio Conte con dichiarazioni pesanti nel post partita. Il tecnico si è assunto le sue responsabilità, ma le sue parole sono state anche un atto d’accusa verso un gruppo che, a suo dire, non risponde più con la giusta intensità. "Un allenatore può fare tutto e ha il compito di entrare nella testa e nel cuore dei suoi, a patto che il cuore ci sia, perché un trapianto non posso farlo". Il problema dunque non è soltanto tecnico ma anche mentale e gestionale. "Sono il primo responsabile e non so se ci siano le condizioni per cambiare questa situazione perché bisogna lavorare sulla testa dei giocatori". Dopo la sconfitta - come riferisce 'Repubblica' - nello spogliatoio c'è stato un duro confronto, e negli ultimi tempi non sarebbe il primo, come ha raccontato Sandro Sabatini a Pressing. "Non c'è quell'alchimia che servirebbe per lottare tutti insieme e per superare i momenti di difficoltà", ha detto ancora Conte. Che ha chiesto pubblicamente un immediato confronto con la società. E, come riporta 'Il Mattino', un colloquio telefonico con il presidente De Laurentiis c'è già stato dopo la sconfitta contro il Bologna, mentre il tecnico salentino si stava dirigendo a Torino per il compleanno della figlia.



L'appuntamento tra i due è previsto tra martedì e mercoledì: intanto il patron azzurro gli ha trasmesso sostegno totale, sicuro che Conte ha tutte le armi per far ritrovare alla squadra quell'identità e quella compattezza che l'avevano caratterizzata la scorsa stagione e che in questa si è incredibilmente persa. Basterà? Ogni scenario è aperto. Il vertice tra Conte e AdL dovrà definire la rotta giusta per invertire la rotta ed evitare che la stagione deragli definitivamente. Ma non solo: convincere lo stesso tecnico che ci sono i mezzi per riuscirci.