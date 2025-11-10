Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
CRISI AZZURRA

Napoli, ora che succede? Atteso il vertice Conte-AdL. Duro confronto negli spogliatoi

Tecnico e presidente si sono sentiti al telefono: il patron gli ha espresso sostegno totale

di Antonella Pelosi
10 Nov 2025 - 09:14
1 di 28
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La crisi del Napoli è profonda. Lo ha detto prima il campo, dove è arrivata la quinta sconfitta stagionale - tante quante nell’intera stagione 24/25 - poi Antonio Conte con dichiarazioni pesanti nel post partita. Il tecnico si è assunto le sue responsabilità, ma le sue parole sono state anche un atto d’accusa verso un gruppo che, a suo dire, non risponde più con la giusta intensità. "Un allenatore può fare tutto e ha il compito di entrare nella testa e nel cuore dei suoi, a patto che il cuore ci sia, perché un trapianto non posso farlo". Il problema dunque non è soltanto tecnico ma anche mentale e gestionale. "Sono il primo responsabile e non so se ci siano le condizioni per cambiare questa situazione perché bisogna lavorare sulla testa dei giocatori". Dopo la sconfitta - come riferisce 'Repubblica' - nello spogliatoio c'è stato un duro confronto, e negli ultimi tempi non sarebbe il primo, come ha raccontato Sandro Sabatini a Pressing. "Non c'è quell'alchimia che servirebbe per lottare tutti insieme e per superare i momenti di difficoltà", ha detto ancora Conte. Che ha chiesto pubblicamente un immediato confronto con la società. E, come riporta 'Il Mattino', un colloquio telefonico con il presidente De Laurentiis c'è già stato dopo la sconfitta contro il Bologna, mentre il tecnico salentino si stava dirigendo a Torino per il compleanno della figlia.

L'appuntamento tra i due è previsto tra martedì e mercoledì: intanto il patron azzurro gli ha trasmesso sostegno totale, sicuro che Conte ha tutte le armi per far ritrovare alla squadra quell'identità e quella compattezza che l'avevano caratterizzata la scorsa stagione e che in questa si è incredibilmente persa. Basterà? Ogni scenario è aperto. Il vertice tra Conte e AdL dovrà definire la rotta giusta per invertire la rotta ed evitare che la stagione deragli definitivamente. Ma non solo: convincere lo stesso tecnico che ci sono i mezzi per riuscirci.

Leggi anche

Fantasma McTominay, Hojlund sbatte su Lucumì, Rrahmani e Milinkovic distratti

napoli
conte

Ultimi video

00:55
MCH AMBURGO-BORUSSIA D. MCH

Il Borussia ci spera ma viene raggiunto dall'Amburgo

01:25
MCH BOCA RIVER 2-0 MCH

Boca-River 2-0,"Boca-River 2-0, il Superclasico è a senso unico

00:26
Sarri: "Arbitri, ora basta"

Sarri: "Arbitri, ora basta"

04:07
Inter-Lazio 2-0: gli highlights

Inter-Lazio 2-0: gli highlights

02:10
Genoa-Fiorentina 2-2: gli highlights

Genoa-Fiorentina 2-2: gli highlights

03:10
Bologna-Napoli 2-0: gli highlights

Bologna-Napoli 2-0: gli highlights

02:07
Roma-Udinese 2-0: gli highlights

Roma-Udinese 2-0: gli highlights

02:07
Atalanta-Sassuolo 0-3: gli highlights

Atalanta-Sassuolo 0-3: gli highlights

02:16
Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

03:13
Pellegrini: "L'Inter ha meritato, noi potevamo fare meglio"

Pellegrini: "L'Inter ha meritato, noi potevamo fare meglio"

01:24
MCH GAE-FEYENOORD 2-1 MCH

Go Ahead Eagles-Feyenoord 2-1

00:27
MCH FAMALICAO-PORTO 0-1 MCH

Un gol del 19enne danese Froholdt regala la vittoria al Porto

00:22
CLIP DZEKO SALUTA DE ROSSI IN CONFERENZA 9/11 (PRESSING) SRV

De Rossi, che sorpresa! Dzeko blocca la conferenza per abbracciarlo

01:22
MCH AZ-PSV 1-5 MCH

Pokerissimo del Psv sull'AZ Alkmaar

00:45
MCH UTRECHT AJAX 2-1 MCH

Ajax, debutto da incubo per Grim: subito sconfitto

00:55
MCH AMBURGO-BORUSSIA D. MCH

Il Borussia ci spera ma viene raggiunto dall'Amburgo

I più visti di Napoli

Conte dopo Bologna-Napoli: "Sono preoccupato, c'è un'energia diversa"

De Laurentiis: "Lo stadio Maradona un cesso, incasso solo 3 milioni a sera"

Dallinga-Lucumì: il Napoli cade al Dall'Ara, il Bologna vede la zona Champions

Fantasma McTominay, Hojlund sbatte su Lucumì, Rrahmani e Milinkovic distratti

Osimhen re di Champions: tripletta da urlo e rimpianti Napoli

Hojlund rischia grosso col gomito contro Ferguson: Chiffi lo ammonisce

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:26
Ottavio Bianchi: "Inter più attrezzata, che sorpresa la Roma"
10:00
Napoli, Ottavio Bianchi: "Difficile capire lo sfogo di Conte"
09:24
Inter, Lautaro raggiunge Mazzola: la classifica dei bomber nerazzurri
00:06
Lazio, Sarri: "L'arbitro? Si sarebbe incazzato anche Padre Pio"
23:48
Lazio, Pellegrini: "La classifica non ci soddisfa, ambiamo a qualcosa di più"