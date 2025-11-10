Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
POST BOLOGNA

Conte, parole che sanno di addio? Il precedente col Tottenham che preoccupa

Lo sfogo post Bologna ha ricordato la conferenza stampa che anticipò la separazione dagli Spurs

10 Nov 2025 - 18:54

Napoli nella bufera. La sconfitta di Bologna e il successivo sfogo di Antonio Conte hanno aperto ufficialmente la crisi degli azzurri, reduci da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre. A preoccupare ancora più del digiuno da vittorie sono state le parole di Conte che, in più di un passaggio, ha fatto capire di non essere un comandante disposto ad affondare con la sua barca. Una linea già più volte adottata nella lunga carriera del tecnico salentino, diventato uno specialista di successi ma anche di addii al veleno. 

Leggi anche

Napoli, ora che succede? Atteso il vertice Conte-AdL. Duro confronto negli spogliatoi

ESSERE SQUADRA

Il più recente in ordine di tempo il divorzio con il gli Spurs. Poco prima di lasciare Londra, dopo un Tottenham-Southampton finito 3-3, Conte divampò in una conferenza stampa in cui non risparmio bordate a club e calciatori. Quel giorno, il 18 marzo 2023, il salentino mosse critiche simili a quelle fatte nel post Bologna. "Non siamo squadra: vedo giocatori egoisti che giocano per loro stessi, che non vogliono aiutarsi a vicenda e non ci mettono il cuore". Concetti molto simili a quelli espressi dalla pancia del Dall'Ara: "Non c’è più la voglia di combattere tutti insieme che avevamo. Parlo di cuore, passione, entusiasmo. Un aspetto che viene sottovalutato e che ci ha portato a vincere l’anno scorso. Oggi non siamo squadra: ognuno pensa al suo orticello".

Leggi anche

Conte dopo Bologna-Napoli: "Sono preoccupato, c'è un'energia diversa"

MENTALITÀ

Un altro tasto su cui Conte ha battuto è la mentalità. Il tecnico salentino ha ricordato come il Napoli faccia storicamente molta fatica dopo un traguardo storico ("dopo uno scudetto vinto, siamo arrivati decimi e questo non è stato di insegnamento"), così come nel 2023 rinfaccio al Tottenham una mancanza di mentalità vincente ("Qui i giocatori non sono abituati a giocare per qualcosa di importante, non vogliono giocare sotto pressione).

PAZIENZA DEI TIFOSI FINITA

Le reazioni del mondo Napoli non si sono fatte attendere dopo lo sfogo del tecnico. In primis i tifosi che hanno inondato il web di commenti contro il loro allenatore, tanto da mandare in tendenza l'hashtag #Conteout. La passata stagione i successi della squadra hanno indorato la pillola, ma gli attacchi alla società erano all'ordine del giorno (dalla rosa risicata alle frecciate per sostituzione non adeguata di Kvaratskhelia). Ora però, dopo un mercato ritenuto da tutti più che sufficiente, le prestazioni scadenti della squadra e le conseguenti lamentele di Conte non vengono più accettate: “Tre partite 0 tiri in porta, responsabilità assoluta di Conte, non fa rotazioni per dare respiro a giocatori in affanno. Giocare sempre all’indietro, anche quando si recupera è anticalcio”, il tenore dei commenti sui social. 

napoli
tottenham
bologna-napoli
antonio conte

Ultimi video

00:26
Sarri: "Arbitri, ora basta"

Sarri: "Arbitri, ora basta"

02:00
SRV RULLO LAZIO ARBITRI: SOCIETA RISPONDE A SARRI 10/11 SRV

Polemica Lazio sugli arbitri: Sarri attacca, la società frena

00:32
DICH SVEVA GEREVINI EPTATHLON DICH

Sveva Gerevini alle Atp Finals: "Sinner fenomeno, ma tifo Musetti"

00:16
DICH YASMINA AKRARI PALLAVOLO DICH

Yasmina Akrari: "Spero nel bis di Sinner"

01:49
SRV RULLO JUVENTUS, SPALLETTI BENEDICE LA SOSTA 10/11 SRV

Juve, Spalletti "benedice" la sosta: Elkann lo carica

01:50
RULLO MILAN, UNA SOSTA DA TOP OK

Milan, una sosta "scudetto": Allegri ritrova Rabiot

02:08
SRV RULLO CRISI NAPOLI: LE PUNTATE PRECEDENTI 10/11 SRV

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

00:52
DICH GATTUSO SU NORVEGIA DICH

Gattuso: "Moldavia più importante della Norvegia"

01:44
DICH ELKANN JUVE E SPALLETTI DICH

Elkann: "Spalletti deve portare la Juve a vincere"

00:49
DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

01:40
Messi trascina l'Inter

Messi trascina l'Inter Miami: doppietta e grande assist

01:27
Nazionale al lavoro

Nazionale al lavoro, Gattuso prepara la sfida alla Moldova

01:39
Juve, da oggi si cambia

Juve, si cambia: Spalletti vuole rimodellare la squadra

00:33
MCH DUE LIPA AL BOCA MCH

Dua Lipa con la maglia dell'Argentina in tribuna per Boca-River

01:25
MCH BOCA RIVER 2-0 MCH

Boca-River 2-0, il Superclasico è a senso unico

00:26
Sarri: "Arbitri, ora basta"

Sarri: "Arbitri, ora basta"

I più visti di Napoli

Conte dopo Bologna-Napoli: "Sono preoccupato, c'è un'energia diversa"

Napoli, ora che succede? Atteso il vertice Conte-AdL. Duro confronto negli spogliatoi

De Laurentiis: "Lo stadio Maradona un cesso, incasso solo 3 milioni a sera"

Dallinga-Lucumì: il Napoli cade al Dall'Ara, il Bologna vede la zona Champions

Fantasma McTominay, Hojlund sbatte su Lucumì, Rrahmani e Milinkovic distratti

Ritrovare i big per continuare a sognare: Napoli, la sosta è il tuo alleato migliore

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:20
Donadoni: "Spezia sfida stimolante, felice di tornare in panchina"
18:40
A Rabat incontro Fifa e sindacati: più riposo e fondo calciatori
17:22
Donadoni: "La Nazionale esprime i limiti del nostro calcio"
16:09
Ottavio Bianchi: "Milan-Como in Australia? Mi viene da sorridere"
15:35
Voeller: "Spero Italia al Mondiale, firmo per finale con Germania"