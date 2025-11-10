Conte, parole che sanno di addio? Il precedente col Tottenham che preoccupa

Il più recente in ordine di tempo il divorzio con il gli Spurs. Poco prima di lasciare Londra, dopo un Tottenham-Southampton finito 3-3, Conte divampò in una conferenza stampa in cui non risparmio bordate a club e calciatori. Quel giorno, il 18 marzo 2023, il salentino mosse critiche simili a quelle fatte nel post Bologna. "Non siamo squadra: vedo giocatori egoisti che giocano per loro stessi, che non vogliono aiutarsi a vicenda e non ci mettono il cuore". Concetti molto simili a quelli espressi dalla pancia del Dall'Ara: "Non c’è più la voglia di combattere tutti insieme che avevamo. Parlo di cuore, passione, entusiasmo. Un aspetto che viene sottovalutato e che ci ha portato a vincere l’anno scorso. Oggi non siamo squadra: ognuno pensa al suo orticello".