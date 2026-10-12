Napoli, De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Allegri, finalmente si è rimesso a tre dietro

"Speriamo che domani sera le cose vadano bene, io confido nei nostri ragazzi e non ho mai avuto dubbi su Allegri". Parola del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a margine della premiazione dei Collari d'Oro al Coni, e alla vigilia della seconda uscita degli azzurri in Champions League in casa del Villarreal. "Sono sempre stato silente, mai dato giudizi, anche perché cosa vuoi giudicare uno che ha vinto così tanto - ha proseguito il numero uno del club partenopeo - Finalmente si è rimesso a tre dietro, evidentemente è uno schema che gli dà sicurezza e abbiamo avuto successo".