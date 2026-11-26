Quinta in classifica e a soli due punti dalla vetta in Europa League, la Juve ospiterà stasera l'Omonia Nicosia, ferma a sei punti dopo quattro appuntamenti. Spalletti, e non potrebbe essere altrimenti fa esperimenti: in attaccato chance per Ekhator, mentre in porta si rivede Neto. Il brasiliano, all'esordio dopo il suo ritorno, ha disputato l'ultima sua partita in bianconero nel maggio del 2017. In attacco si rivede Conceiçao dal 1' dopo l'infortunio.