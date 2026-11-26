Dura condanna da parte della Sampdoria dopo quanto accaduto ieri sera durante la gara Padova-Sampdoria, vinta dai blucerchiati, che ha visto alcuni tifosi di casa insultare con epiteti a sfondo razzista e territoriale i calciatori Lorenzo Insigne, Antoine Makoumbou e Kevin Mbabu. "Il club - scrive in una nota ufficiale- esprime la propria piena solidarietà e vicinanza ai propri calciatori, ribadendo con fermezza che comportamenti di questo genere sono inaccettabili e non devono trovare spazio nel mondo del calcio. Nel rispetto del Calcio Padova, al quale non viene attribuita alcuna responsabilità, la società auspica che vengano effettuati i necessari accertamenti, in collaborazione con la Lega B, affinché i responsabili siano individuati e sanzionati". Il club blucerchiato conclude sottolineando che "continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda, nella convinzione che il rispetto e la tutela della dignità delle persone debbano essere valori imprescindibili dello sport".