Ritorno al Signorini per Leo Ostigard, il centrale difensivo rossoblù costretto a passare le notti di martedì e mercoledì all'ospedale San Martino per un forte attacco febbrile accompagnato da mal di testa. Dopo le dimissioni di ieri il nazionale norvegese ha svolto però solo lavoro in palestra e rimane in forte dubbio per la sfida di sabato sera al Meazza contro l'Inter. Se non dovesse recuperare sarà Otoa a sostituirlo, come già accaduto in passato, nel ruolo di centrale difensivo con Marcandalli e Vasquez confermati invece nella linea a tre rispettivamente a destra e a sinistra. Per la gara contro la formazione di Chivu gli unici altri due assenti sono Nuredini e Colombo, quest'ultimo la prossima settimana a Lione per un consulto medico in vista dell'operazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore destro infortunato a Reggio Emilia domenica scorsa contro il Sassuolo.