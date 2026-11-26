Partita sospesa al 25' e clima di grande tensione sul campo neutro del Batumi Stadium, in Georgia, dove si stava giocando la partita di Europa League tra i turchi del Besiktas e gli israeliani dell'Hapoel Be'er Sheva. L'interruzione è arrivata per motivi di ordine pubblico, quando alcuni tifosi turchi sono venuti a contatto sugli spalti con la polizia georgiana, che ha lanciato anche i gas lacrimogeni. Prima del calcio d'inizio alcuni ultrà del Besiktas avevano sventolato una bandiera della Palestina rivolta verso il settore che ospita i tifosi dell'Hapoel. Un tifoso del Besiktas è stato trasportato fuori dallo stadio in barella. Dopo oltre 30' di interruzione, la gara è ripresa.