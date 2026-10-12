Napoli che vince non si cambia, o quasi: Allegri pensa a tre novità per la Champions

La ripartenza del campionato ha regalato buone indicazioni a Max Allagri, che ha ritrovato e rilanciato due pedine importanti come Lang e Neres. In vista della sfida di Champions League contro il Villarreal, però, il Napoli si dovrebbe presentare in Spagna con una manciata di novità di formazione. Salvo sorprese, si va verso la conferma del modulo 3-4-2-1 utilizzato con il Frosinone. Tre i possibili nuovi innesti.