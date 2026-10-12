Napoli che vince non si cambia, o quasi: Allegri pensa a tre novità per la Champions

La ripartenza del campionato ha regalato buone indicazioni a Max Allagri, che ha ritrovato e rilanciato due pedine importanti come Lang e Neres. In vista della sfida di Champions League contro il Villarreal, però, il Napoli si dovrebbe presentare in Spagna con una manciata di novità di formazione. Salvo sorprese, si va verso la conferma del modulo 3-4-2-1 utilizzato con il Frosinone. Tre i possibili nuovi innesti.
A partire da Scott McTominay, che ha già giocato uno spezzone di partita sabato ed è pronto a partire da titolare dopo lo spavento legato ai problemi cardiaci. A centrocampo spazio anche a Billy Gilmour, che si posizionerà al fianco dell'intoccabile Lobotka. Infine, Matteo Politano, la cui posizione, però, è ancora da chiarire. Potrebbe agire nella linea centrale a quattro (con Di Lorenzo che scalerebbe nei tre di difesa) oppure prendere il posto di Neres come ala pura di destra.
Il tutto legato a doppio filo con la posizione di McTominay e Gilmour. L'ex United potrebbe essere affiancato a Lobotka oppure giocare come uno dei due trequartisti. Quanto a Gilmour, se sarà al fianco dello slovacco, toccherà a De Bruyne scalare in avanti.