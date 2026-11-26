Raffaele Palladino ha fatto il punto su squadra e mercato, alla vigilia della trasferta del Bologna a Venezia, fornendo qualche indizio. E dando una certezza, out Miranda: "Abbiamo provato a recuperarlo ma i tempi erano troppo corti. Alhassane è il sostituto naturale, ma ho provato anche altre soluzioni.Vedremo domani". Con l'Udinese ha provato Bernardeschi e Cambiaghi, con uno dei due sulla trequarti, con risultati modesti. La sensazione è che al Penzo possa privilegiare gli equilibri a una formazione a trazione anteriore: "Con l'Udinese siamo stati lunghi e sfilacciati. Ho sottolineato alla squadra che su questo mi aspetto miglioramenti già da domani. Con l'Udinese ci è mancata fluidità, troppo sporchi nel gioco". Ci si attende anche il ritorno al gol della punta. E non è da escludere il ritorno di Piccoli dal primo minuto: "Roberto si sta legando alla squadra e inizia a muoversi bene con i compagni". È rientrato anche Heggem, dopo la tribuna punitiva con l'Udinese. Tutto lascia pensare che possa ripartire dalla panchina: "Heggem si è allenato bene. Deve stare tranquillo e continuare ad allenarsi perché avrà le chance per dimostrare il suo valore". Non con il Venezia, probabilmente. Infine tema mercato. Palladino sottolinea le difficoltà date dalla rosa lunga. Possibile si aspetti che a gennaio venga asciugata: "Ho una rosa ampia da 25 giocatori di movimento più i portieri. A volte ti ritrovi a giocare 10 contro 10 in partitella e ad avere 3 giocatori fuori. Con una partita a settimana la gestione è difficile, ma piano piano metteremo tutto a posto". Primo summit di mercato già avvenuto: "Abbiamo parlato e buttato giù un po' di idee ma quello che diciamo oggi magari tra una settimana non vale più". Un principio resta: "Vogliamo costruire un Bologna ancora più competitivo. Più avanti penseremo a cosa fare".