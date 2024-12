Napoli, Conte: "Venezia da non sottovalutare, dare tutto. Non firmo per obiettivi minimi"

"Il livello della Serie A si è alzato. Rispetto al campionato inglese, difettavamo in termini di intensità e si è alzata. In più abbiamo l'aspetto tattico, che è nettamente migliore ai campionati esteri. C'è stata una evoluzione, sotto tanti aspetti calcistici, anche a livello di allenatori, di visione del calcio. Lo si vede anche in Europa dove è difficile giocare contro una squadra italiana. I risultati delle italiane parlano chiaro. Sono segnali importanti che devono far capire che in Italia si è andati avanti sotto tanti aspetti. Il campionato è più bello è difficile. In Europa è difficile affrontare le italiane. Sono contento per il nostro brand. Siamo sempre stati visti come qualcosa da seguire".