Sprint di fine anno: Inter e Napoli danno la caccia all'Atalanta

Non c'è quasi nemmeno il tempo di digerire il panettone, che si torna in campo per lo sprint di fine anno. Ed è un ritorno in campo che potrebbe avere un peso specifico importante sulla classifica di Serie A. Tre sconti diretti e due squadre, su tutte, che potrebbero avvantaggiarsi. Ma partiamo dall'Atalanta, attuale capolista del campionato. La formazione di Gasperini, che ha perso Retegui per infortunio, è chiamata a chiudere in bellezza un anno straordinario e storico sul difficile campo della Lazio. Una prova di maturità che dirà molto sulle chance scudetto dei bergamaschi che, va detto, mai come quest'anno hanno dimostrato solidità, profondità della rosa e capacità di superare le difficoltà. La vittoria contro l'Empoli rappresenta in questo senso un cambio di rotta deciso rispetto al passato quando l'Atalanta, cliente pericoloso per tutti, perdeva qua e là qualche colpo che non le permetteva di lottare con le primissime del campionato. D'altro canto la Lazio è un avversario complicato che, salvo lo scivolone casalingo contro l'Inter, ha sempre fatto molto bene.