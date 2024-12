Napoli, Danilo a un passo: il brasiliano cerca l'accordo con la Juventus per liberarsi gratis

Danilo è sempre più vicino all’addio alla Juventus per volare direzione Napoli, alla corte di Antonio Conte. Il brasiliano, in scadenza con i bianconeri a giugno 2025, ha già dato l’ok al trasferimento in Campania dopo aver capito di non essere più una priorità dei bianconeri del presente e del futuro e avrebbe messo le cose in chiaro con la Vecchia Signora. L’ex City, infatti, vorrebbe essere liberato subito e gratis, senza richiesta di indennizzo.