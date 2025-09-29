Napoli, Conte si lecca le ferite: Milan migliore in 11 contro 11 e Neres merita più spazio

Il Napoli fallisce la prima possibile mini-fuga del campionato, subisce la prima sconfitta in campionato e si fa agganciare in vetta proprio dal Milan e dalla Roma. Un ko che fa male, figlio di una partenza shock e dei meriti della squadra di Allegri, superiore in 11 contro 11 e poi brava a resistere al prevedibile forcing dei campioni d'Italia: gli azzurri hanno pagato a caro prezzo le troppe assenze in difesa che hanno costretto Conte a far debuttare in un palcoscenico così importante come San Siro Marianucci e Gutierrez. Il primo gol del Milan nasce proprio da un errore dell'ex Empoli, gettato nella mischia per le assenze di Buongiorno e Rrhamani e per la necessità di preservare Beukema in vista della Champions League, quando saranno solo due i centrali a disposizione (l'altro è Juan Jesus). Anche sul secondo le responsabilità dei singoli sono evidenti, con Pavlovic che ha approfittato di una fascia destra sguarnita mentre in area Juan Jesus e compagni erano proprio piazzati male. Dopo i due gol presi dal Pisa, ieri sera ne sono arrivati altri due, chiaro campanello d'allarme visto che i successi di Conte storicamente partono dalla solidità della difesa.