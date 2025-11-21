Conte, ieri il confronto con la squadra: il retroscena e tutti i temi toccati

“Ripartiamo”. Sarebbe questo, secondo quanto riporta Il Mattino, il succo del discorso di Antonio Conte al suo Napoli. Il tecnico pugliese, che dopo la sconfitta di Bologna si è preso qualche giorno di riposo destando più di una perplessità, ha aspettato che fossero rientrati tutti i nazionali (gli ultimi ad arrivare sono stati Elmas, Olivera, Rrahmani, Hojlund e McTominay) e ha scelto di confrontarsi direttamente con la squadra in un lungo faccia a faccia in sala video.