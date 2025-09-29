Milan-Napoli, le pagelle: Pulisic è Capitan America. Modric meglio di KDB. Marianucci-Estupinan shock

LE PAGELLE DEL MILAN

Maignan 7,5 - Torna tra i pali dopo aver saltato l'Udinese per infortunio. Doppia parata prima sul colpo di testa di Gutierrez e poi sul tiro insidioso di McTominay. Strepitoso il riflesso sulla zuccata di McTominay e provvidenziale su Neres nel recupero.

Tomori 6 - Rischia grosso su McTominay nel finale del primo tempo. Il contatto sulla coscia dello scozzese c'è, ma per Chiffi è troppo poco. Attento e pulito in difesa. Si arrende nel finale per un problema muscolare (35' st De Winter sv)

Gabbia 6,5 - Gara attenta e senza sbavature in difesa. Quando il Napoli pressa, insieme ai compagni resiste con coraggio e determinazione.

Pavlovic 7 - Da il la all'azione del raddoppio di Pulisic, approfittando di una dormita colossale della fascia destra del Napoli. Vince il duello con Lucca. Fisicamente è devastante.

Saelemaekers 6,5 - Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Il gol è davvero facile e per 3/4 merito di Pulisic. Una sbavatura in difesa su Gutierrez. (23' st Athekame 5,5 - Timido e impreciso).

Fofana 6 - Si divora il raddoppio dopo che Pulisic con un assist da fantascienza lo manda verso la porta di Meret, ma calcia alto. Si riscatta ricambiando il favore al compagno. (35' st Loftus-Cheek sv)

Modric 7 - Quando ha il pallone tra i piedi compagni e tifosi possono rilassarsi perché è come se fosse in cassaforte. Bravo anche a sporcare i palloni in mezzo al campo e nel finale ci mette la testa su Neres con il Milan che si salva anche con l'aiuto del palo. Semplicemente Modric.

Rabiot 6 - Gara senza infamia e senza lode del centrocampista francese che fa il suo ma nulla più. Ammonito per un fallo su Lobotka.

Estupinan 4,5 - Meno propositivo del solito in avanti, gioca un primo tempo attento in difesa fino all'ingenuità su Di Lorenzo. Rigore e cartellino rosso che Chiffi gli sventola dopo l'intervento del Var.

Pulisic 8 - Pronti e via e fa subito male al Napoli. Salta con facilità Marianucci e regala a Saelemaekers un pallone delizioso che il belga non può far altro che depositare in rete. Poi manda in porta Fofana che spreca malamente, mentre lui non sbaglia quando il compagno ricambia l'assist. In versione Capitan America. Lascia il posto a Bartesaghi dopo l'espulsione di Estupinan e San Siro gli regala il meritato tributo. (14' st Bartesaghi 5,5 - Ha un compito ingrato prima con Politano e poi con Neres, contro il quale fatica e non poco).

Gimenez 5,5 - Non tira mai in porta e questo è grave per un attaccante. L'impegno non manca ma non basta per raggiungere la sufficienza. (24' st Leao 5,5 - Fa il suo debutto in campionato dopo l'infortunio in Coppa Italia contro il Bari ed entra nel momento peggiore, con il Milan in 10 contro 11. Non riesce quasi mai a ripartire).

All.: Allegri 7,5 - Il primo tempo del suo Milan rasenta la perfezione, con la posizione di Pulisic che manda in tilt la retroguardia del Napoli. Quando la squadra rimane in 10 sacrifica proprio l'americano migliore in campo per dare equilibrio alla squadra. E alla fine ha ragione lui.