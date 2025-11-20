Logo SportMediaset

BOCCA CUCITA

Napoli, Conte non parla: niente conferenza stampa in vista dell'Atalanta

Il silenzio del tecnico in vista della ripresa del campionato fa rumore: si presenterà ai microfoni dopo la gara con la Dea e prima della Champions

di Stefano Ronchi
20 Nov 2025 - 16:12

Dopo lo "smartworking" per staccare e ricaricare le energie, Antonio Conte sceglie il silenzio per far ripartire il suo Napoli. Il club azzurro ha annunciato infatti che il tecnico non terrà alcuna conferenza stampa in vista della sfida contro l'Atalanta. Una mossa attesa a dire il vero, ma che conferma il momento delicato che sta attraversando l'allenatore a Castel Volturno. Una situazione difficile sotto tanti aspetti e che preferisce affrontare senza mettere ulteriore carne al fuoco o dover rispondere a domande "scomode" o che possano creare ulteriori tensioni in un ambiente già piuttosto teso.

Alle prese con tanti infortuni importanti e qualche delusione sull'atteggiamento in campo della squadra, dopo la sconfitta col Bologna Conte non ha usato giri di parole per chiarire la sua frustrazione per e puntare il dito contro il gruppo azzurro. Uno sfogo in piena regola, seguito poi da un allontanamento da Napoli autorizzato dal club. Un uno due che ha alzato la tensione attorno al club di De Laurentiis e che ora attende risposte sul campo. Meglio ridurre le chiacchiere, dunque, e pensare più ai fatti. Almeno nell'immediato. Secondo quanto si apprende, infatti, il silenzio di Antonio Conte dovrebbe durare pochissimo. Il tecnico tornerà infatti a parlare subito dopo la partita contro la Dea e poi lunedì prima della sfida di Champions League. 

conte
conferenza
silenzio
napoli

