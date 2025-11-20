Napoli, Conte non parla: niente conferenza stampa in vista dell'Atalanta

Alle prese con tanti infortuni importanti e qualche delusione sull'atteggiamento in campo della squadra, dopo la sconfitta col Bologna Conte non ha usato giri di parole per chiarire la sua frustrazione per e puntare il dito contro il gruppo azzurro. Uno sfogo in piena regola, seguito poi da un allontanamento da Napoli autorizzato dal club. Un uno due che ha alzato la tensione attorno al club di De Laurentiis e che ora attende risposte sul campo. Meglio ridurre le chiacchiere, dunque, e pensare più ai fatti. Almeno nell'immediato. Secondo quanto si apprende, infatti, il silenzio di Antonio Conte dovrebbe durare pochissimo. Il tecnico tornerà infatti a parlare subito dopo la partita contro la Dea e poi lunedì prima della sfida di Champions League.