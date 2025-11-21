Bologna, Italiano: "Polmonite bella botta, ma torno al 100%"

Domani c'è la trasferta di Udine e pure un Bologna in emergenza. Out gli infortunati Cambiaghi, Freuler, Holm, Skorupski e Rowe, non convocato neppure Immobile: "Sta migliorando, in questi giorni ha iniziato a spingere di più e ad allenarsi in gruppo, ma ancora non si sente al meglio, anche se si sta liberando della paura di una ricaduta. Ha avuto un infortunio pesante è una scelta concordata. Sotto l'albero di Natale spero di trovare un'infermeria finalmente vuota". Intanto ritrova un Bologna quinto, a tre punti dal primato e a uno dal terzo posto: "E' presto per parlare della classifica, serviranno altre cinque partite per delineare meglio i rapporti di forza. Ma una cosa è certa: le nostre rotazioni fin qui hanno pagato". Un'altra cosa è certa: senza Cambiaghi e Rowe, chance in arrivo per Dominguez: "Ha sempre lavorato in silenzio e accettato panchine dettate da compagni che stavano andando forte e merita la chance. Siamo in emergenza ma con Dominguez, Bernardeschi e altri calciatori che possono essere adattati non dobbiamo cambiare modulo. Udine è un campo maledetto per il Bologna, ma l'abbiamo studiata bene e domani speriamo di raccogliere i frutti del lavoro".