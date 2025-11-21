Bologna, Italiano: "Polmonite bella botta, ma torno al 100%"

© Getty Images
"Ho subito una bella botta, per dieci giorni sono stato non bene e mi ero preoccupato. Porterò ancora qualche strascico, ma sono in miglioramento e un passo alla volta tornerò al cento per cento. Ringrazio l'equipe del Sant'Orsola e il dottor Nava e pure Daniel Niccolini e i ragazzi: sono stati bravissimi nel continuare la striscia positiva e io sono felice di essere tornato in panchina e alle partite dal vivo". Torna a parlare Vincenzo Italiano e il Bologna torna alla normalità.
Il tecnico mancava al confronto con la stampa, per motivi di salute, dal 19 ottobre, dal post partita di Cagliari-Bologna. Poi la polmonite, la settimana di ricovero, le trasferte di Bucarest e Firenze seguite dall'ospedale: "Faticoso vederle così - ha raccontato - anche perché non puoi sfogare le situazioni di nervosismo confrontandoti con lo staff". Rientrato in panchina con Brann e Napoli, dopo aver assistito dagli spogliatoi ai match con Torino e Parma.
Domani c'è la trasferta di Udine e pure un Bologna in emergenza. Out gli infortunati Cambiaghi, Freuler, Holm, Skorupski e Rowe, non convocato neppure Immobile: "Sta migliorando, in questi giorni ha iniziato a spingere di più e ad allenarsi in gruppo, ma ancora non si sente al meglio, anche se si sta liberando della paura di una ricaduta. Ha avuto un infortunio pesante è una scelta concordata. Sotto l'albero di Natale spero di trovare un'infermeria finalmente vuota". Intanto ritrova un Bologna quinto, a tre punti dal primato e a uno dal terzo posto: "E' presto per parlare della classifica, serviranno altre cinque partite per delineare meglio i rapporti di forza. Ma una cosa è certa: le nostre rotazioni fin qui hanno pagato". Un'altra cosa è certa: senza Cambiaghi e Rowe, chance in arrivo per Dominguez: "Ha sempre lavorato in silenzio e accettato panchine dettate da compagni che stavano andando forte e merita la chance. Siamo in emergenza ma con Dominguez, Bernardeschi e altri calciatori che possono essere adattati non dobbiamo cambiare modulo. Udine è un campo maledetto per il Bologna, ma l'abbiamo studiata bene e domani speriamo di raccogliere i frutti del lavoro".