Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bologna, Italiano: "Polmonite bella botta, ma torno al 100%"

21 Nov 2025 - 17:00
© Getty Images

© Getty Images

"Ho subito una bella botta, per dieci giorni sono stato non bene e mi ero preoccupato. Porterò ancora qualche strascico, ma sono in miglioramento e un passo alla volta tornerò al cento per cento. Ringrazio l'equipe del Sant'Orsola e il dottor Nava e pure Daniel Niccolini e i ragazzi: sono stati bravissimi nel continuare la striscia positiva e io sono felice di essere tornato in panchina e alle partite dal vivo". Torna a parlare Vincenzo Italiano e il Bologna torna alla normalità.

Il tecnico mancava al confronto con la stampa, per motivi di salute, dal 19 ottobre, dal post partita di Cagliari-Bologna. Poi la polmonite, la settimana di ricovero, le trasferte di Bucarest e Firenze seguite dall'ospedale: "Faticoso vederle così - ha raccontato - anche perché non puoi sfogare le situazioni di nervosismo confrontandoti con lo staff". Rientrato in panchina con Brann e Napoli, dopo aver assistito dagli spogliatoi ai match con Torino e Parma.

Domani c'è la trasferta di Udine e pure un Bologna in emergenza. Out gli infortunati Cambiaghi, Freuler, Holm, Skorupski e Rowe, non convocato neppure Immobile: "Sta migliorando, in questi giorni ha iniziato a spingere di più e ad allenarsi in gruppo, ma ancora non si sente al meglio, anche se si sta liberando della paura di una ricaduta. Ha avuto un infortunio pesante è una scelta concordata. Sotto l'albero di Natale spero di trovare un'infermeria finalmente vuota". Intanto ritrova un Bologna quinto, a tre punti dal primato e a uno dal terzo posto: "E' presto per parlare della classifica, serviranno altre cinque partite per delineare meglio i rapporti di forza. Ma una cosa è certa: le nostre rotazioni fin qui hanno pagato". Un'altra cosa è certa: senza Cambiaghi e Rowe, chance in arrivo per Dominguez: "Ha sempre lavorato in silenzio e accettato panchine dettate da compagni che stavano andando forte e merita la chance. Siamo in emergenza ma con Dominguez, Bernardeschi e altri calciatori che possono essere adattati non dobbiamo cambiare modulo. Udine è un campo maledetto per il Bologna, ma l'abbiamo studiata bene e domani speriamo di raccogliere i frutti del lavoro".

Ultimi video

00:35
DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

01:37
Milan, torna Pulisic

Milan, rientro decisivo: nel derby torna Pulisic

Claudio Raimondi
01:32
DICH SPALLETTI PER SITO 21/11 DICH

Spalletti verso Firenze: "Facciamo vedere di essere gente da Juve"

00:17
DICH SPALETTI SU NAIZONALE DICH

Spalletti parla della Nazionale: "Italia? Abbiamo una squadra molto forte"

02:51
Verso Fiorentina-Juventus

Verso Fiorentina-Juventus

01:56
All'assalto del Mondiale

All'assalto del Mondiale: il cammino dell'Italia

01:46
Domani Napoli-Atalanta

Napoli a rapporto da Conte verso l'Atalanta

01:49
Dybala, il countdown

Dybala, il countdown: quando ritorna in campo

01:35
Viola, è "la gara"

Per la Fiorentina è "la gara": arriva la Juventus

01:34
Da Kean a Fagioli

Juve, stai attenta al pericolo ex: da Kean a Fagioli

01:46
Verso Milan-Inter

Verso Milan-Inter: le voci dei tifosi, come finirà?

01:34
Inter-Milan arbitra Sozza

Inter-Milan arbitra Sozza: il derby a un milanese

01:58
Marotta lancia l'Inter

Marotta lancia l'Inter ma "teme" Allegri

01:23
DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

00:18
DICH NEDVED SU MONDIALE DICH

Nedved: "Raggiungere la Coppa del Mondo dopo 20 anni"

00:35
DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

I più visti di Calcio

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: “La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse”

DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:26
Cagliari, arrivano nuovi soci: quota di minoranza a gruppo di investitori Usa
18:20
Tajani: "Impianti obsoleti, fatica per organizzare Euro 2032"
17:52
Dopo il terzo crociato Vanheusden si arrende: "Mi ritiro, il corpo mi dice basta"
17:14
Mondiale U.17, 1-0 al Burkina Faso: l'Italia vola in semifinale
17:00
Bologna, Italiano: "Polmonite bella botta, ma torno al 100%"