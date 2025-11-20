Napoli, De Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio: contestati gli acquisti di Osimhen e Manolas

L’operazione con cui il Napoli ha acquistato Victor Osimhen dal Lille nell'estate del 2020 ha già fatto discutere. Il prezzo di trasferimento stabilito dai francesi per il bomber nigeriano è stato di 76,3 milioni di euro. Per raggiungere la cifra richiesta De Laurentiis aveva inserito nell'operazione il Orestis Karnezis, valutato più di 5 milioni di euro, e alcuni giovani valutati tra i 4 e i 7 milioni. Con le cessioni di Ciro Palmieri, Luigi Liguori e Claudio Manzi e del portiere greco il Napoli ha potuto scrivere a bilancio una plusvalenza da 20 milioni.