Napoli, De Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio: contestati gli acquisti di Osimhen e Manolas

Sotto la lente degli inquirenti le operazioni con Roma e Lille che hanno portato in azzurro il difensore greco e il bomber nigeriano
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma per falso in bilancio in relazioni agli esercizi 2019, 2020 e 2021. Lo riporta l’ANSA. Sotto la lente degli inquirenti il trasferimenti di Kostas Manolas dalla Roma nell’estate del 2019 e le presunte plusvalenze fittizie legate all'acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille.
L’operazione con cui il Napoli ha acquistato Victor Osimhen dal Lille nell'estate del 2020 ha già fatto discutere. Il prezzo di trasferimento stabilito dai francesi per il bomber nigeriano è stato di 76,3 milioni di euro. Per raggiungere la cifra richiesta De Laurentiis aveva inserito nell'operazione il Orestis Karnezis, valutato più di 5 milioni di euro, e alcuni giovani valutati tra i 4 e i 7 milioni. Con le cessioni di Ciro Palmieri, Luigi Liguori e Claudio Manzi e del portiere greco il Napoli ha potuto scrivere a bilancio una plusvalenza da 20 milioni.
Kostas Manolas è passato dalla Roma al Napoli nel 2019 per 36 milioni di euro. Il trasferimento venne ufficializzato il 30 giugno, ultimo giorno utile per i giallorossi per mettere a bilancio una plusvalenza (nel caso specifico da 31,5 milioni di euro) che permettesse di rispettare i paletti imposti dal Fair Play Finanziario. Il difensore greco deluse a Napoli, tanto che dopo due stagioni venne ceduto all'Olympiakos nel mercato di gennaio per 1,5 milioni, costringendo gli azzurri a far segnare una minusvalenza da 5, 7 milioni di euro.
Nell'estate 2019, Manolas non fu l'unica operazione tra Napoli e Roma: a fare il percorso inverso rispetto al difensore greco fu Amadou Daiwara che si vestì di giallorosso per 21 milioni. Anche la sua avventura però non fu fortunata: dopo 3 stagioni a Roma il centrocampista venne passò all'Anderlecht per 1,89 milioni generando nei conti della Roma una svalutazione pari a 7,27 milioni.