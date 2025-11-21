Il milanese Sozza per il derby di Milano, Rocchi: "Tabù ormai caduto, ringrazio le società"

”È un ragazzo in crescita, che dà grandi garanzie. Non ci riguarda che sia di Milano o della provincia: è un tabù superato e devo ringraziare i club, che non hanno mai fatto polemiche. Vogliono un arbitro di qualità, non guardano alla sua provenienza”. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato così a Sky la scelta di affidare il derby della Madonnina a Simone Sozza e ha fatto anche un bilancio di questo inizio di stagione: “Sul VAR sicuramente abbiamo fatto qualche errore di troppo, l’ho detto anche ai ragazzi. Il VAR serve a evitare l’errore, ma non deve sostituire l’arbitro, che deve prendere la decisione finale. È un supporto fantastico, da usare al meglio: abbiamo fatto errori che potevamo non fare. La cosa positiva è che stiamo facendo crescere un gruppo molto giovane, ragazzi che hanno poca esperienza e stanno facendo grandi partite in Serie A. È una cosa che mi motiva molto”.