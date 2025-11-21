Logo SportMediaset

Cremonese, Nicola: "Soddisfatti di quanto raccolto, ma ci attende ancora tanto lavoro"

21 Nov 2025 - 16:15
Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Davide Nicola ha tracciato un primo bilancio di questo sorprendente inizio di stagione della Cremonese. Queste le parole del tecnico grigiorosso: "Siamo contenti per i punti conquistati fin qui dai ragazzi, mai banali ma frutto di un grande lavoro. Siamo circa a un terzo del campionato, il primo step è quasi concluso e siamo soddisfatti per quanto raccolto, nella consapevolezza del lavoro che ancora ci attende. Abbiamo lavorato molto sull’identità che vogliamo proporre, servirà dimostrare che siamo anche continui. Il vero obiettivo è la strada che scegli per raggiungere i risultati. Ci stiamo focalizzando su questo: vogliamo dimostrare alla gente che intendiamo raggiungere un obiettivo importante, ma vogliamo farlo attraverso un’idea, che è quella di regalare emozioni". 

