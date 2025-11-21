Cremonese, Nicola: "Soddisfatti di quanto raccolto, ma ci attende ancora tanto lavoro"

© Getty Images
Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Davide Nicola ha tracciato un primo bilancio di questo sorprendente inizio di stagione della Cremonese. Queste le parole del tecnico grigiorosso: "Siamo contenti per i punti conquistati fin qui dai ragazzi, mai banali ma frutto di un grande lavoro. Siamo circa a un terzo del campionato, il primo step è quasi concluso e siamo soddisfatti per quanto raccolto, nella consapevolezza del lavoro che ancora ci attende. Abbiamo lavorato molto sull’identità che vogliamo proporre, servirà dimostrare che siamo anche continui. Il vero obiettivo è la strada che scegli per raggiungere i risultati. Ci stiamo focalizzando su questo: vogliamo dimostrare alla gente che intendiamo raggiungere un obiettivo importante, ma vogliamo farlo attraverso un’idea, che è quella di regalare emozioni".