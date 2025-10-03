Logo SportMediaset
verso napoli-genoa

Napoli, Conte ritrova Di Lorenzo e vuole far tornare al top McTominay

Dopo la vittoria in Champions League, con turnover annesso, il tecnico contro il Genoa ritrova il capitano e vuole far tornare al top lo scozzese

03 Ott 2025 - 16:40

C'è' chi parla di rivoluzione, chi invece di un normale avvicendamento dettato dagli infortuni. Certo è che Conte ha voltato pagina per vincere la prima gara stagionale allo stadio Maradona in Champions League. Contro lo Sporting Lisbona ha schierato, dal primo minuto, soltanto sei protagonisti del quarto scudetto: gli altri cinque erano tutti nuovi arrivi. Un po' per necessità, un po' per virtù, il tecnico ha stravolto soprattutto il reparto difensivo lanciando tra i titolari, con buoni risultati, Milinkovic-Savic in porta, oltre a Beukema e Gutierrez. Gli altri due acquisti estivi, De Bruyne e Hojlund, sono stati invece i mattatori di una serata europea che ha regalato serenità all'ambiente dopo la sconfitta con il Milan.

Conte, giovedì sera a cena con il presidente De Laurentiis, ha ritrovato oggi la squadra dopo un giorno di relax. A Castel Volturno sono ripresi gli allenamenti in vista della sfida casalinga di domenica prossima contro il Genoa. Compito dell'allenatore riportare al centro del progetto due componenti fondamentali della rosa campione d'Italia: Di Lorenzo, che rientra dopo aver scontato il turno di squalifica in Champions, e McTominay.

Entrambi sono stati un po' penalizzati dal cambio di modulo, il passaggio al 4-1-4-1 d'altronde impone nuovi equilibri tattici. Il centrocampista scozzese, autore di ben 13 reti e 6 assist con il 4-3-3 della stagione scorsa, sta lavorando per raggiungere una migliore condizione fisica e interrompere il digiuno: l'ultimo gol risale al 23 agosto scorso, Sassuolo - Napoli, prima di campionato. Un'astinenza che va avanti da 503 minuti.

