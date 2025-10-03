Napoli, Conte ritrova Di Lorenzo e vuole far tornare al top McTominay

C'è' chi parla di rivoluzione, chi invece di un normale avvicendamento dettato dagli infortuni. Certo è che Conte ha voltato pagina per vincere la prima gara stagionale allo stadio Maradona in Champions League. Contro lo Sporting Lisbona ha schierato, dal primo minuto, soltanto sei protagonisti del quarto scudetto: gli altri cinque erano tutti nuovi arrivi. Un po' per necessità, un po' per virtù, il tecnico ha stravolto soprattutto il reparto difensivo lanciando tra i titolari, con buoni risultati, Milinkovic-Savic in porta, oltre a Beukema e Gutierrez. Gli altri due acquisti estivi, De Bruyne e Hojlund, sono stati invece i mattatori di una serata europea che ha regalato serenità all'ambiente dopo la sconfitta con il Milan.