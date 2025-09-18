Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

CITY-NAPOLI

Napoli, il ritorno di KDB a Manchester dura solo 26’

18 Set 2025 - 21:46
15 foto

La notte del ritorno all’Etihad di Kevin De Bruyne è iniziata con tantissimi applausi dei suoi ex tifosi e con un pizzico di emozione, quella che si leggeva chiaramente sul volto del belga nel momento in cui Manchester City e Napoli si sono schierate a metà campo per l'inno della Champions League. A far aumentare il carico emotivo per De Bruyne anche la calorosa accoglienza del pubblico inglese, che gli ha dedicato alcuni striscioni, tra cui uno che recitava: "King Kev, Once a Blue, Always a Blue". Poco dopo il fischio d’inizio la notte del ritorno a casa si è però interrotta per il belga, che da grande professionista ha accettato di buon grado la scelta di Conte di toglierlo al 26’, subito dopo il rosso a Di Lorenzo, ed è corso verso la panchina sedendosi coi suoi nuovi compagni a guardare la partita.

kevin de bruyne
napoli
manchester city

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:08
DICH CHIVU POST AJAX DICH

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

01:14
DICH CHERUBINI PARMA DICH

Cherubini: "Gli investimenti di questi cinque anni hanno posto le basi per tanti progetti"

00:35
MCH ARRIVO MOURINHO BENFICA MCH

Mourinho arriva nel centro sportivo del Benfica... in Ferrari

01:34
Il ritorno di Mourinho

Il ritorno di Mourinho

01:57
Domenica Lazio-Roma

Domenica Lazio-Roma

01:27
Milan, certezza Pulisic

Milan, certezza Pulisic

01:55
Yildiz più Vlahovic

Yildiz più Vlahovic

01:12
Manchester live

Manchester live

00:34
MCH ARRIVO DE LAURENTIIS MANCHESTER MCH

De Laurentiis a Manchester per il pranzo Uefa con i vertici del City

01:22
La sfida di Donnarumma

La sfida di Donnarumma

02:02
Conte la legge così

Conte la legge così

00:27
Milan-Lecce: martedì 23 settembre alle 21.00

Milan-Lecce: martedì 23 settembre alle 21.00

01:30
MCH RIVER-PALMEIRAS 1-2 LIBERTADORES MCH

L'ex Milan Gustavo Gomez trascina il Palmeiras in casa del River

01:24
DICH JURIC POST PSG DICH

Juric: "Ho visto una buona Atalanta per 25-30 minuti"

01:30
MCH MOURINHO ATTERRA A LISBONA MCH

Mourinho atterra a Lisbona: destinazione Benfica

02:08
DICH CHIVU POST AJAX DICH

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

I più visti di Napoli

Beukema, allarme rientrato: "Sto bene, pronto per il City". Anche Meret torna in gruppo

Napoli, a Manchester contro i tabù e con la certezza dell'ex De Bruyne

SRV RULLO NAPOLI, CONTE MISSIONE CHAMPIONS (MUSICATO) 15/9 OK DEFINITIVO

Conte vuole cancellare la "macchia" Champions

Il Napoli non sbaglia un colpo, esordio con gol per Hojlund e tre su tre per Conte

Difesa rocciosa, centrocampo super e Hojlund arma in più: il Napoli vola

Napoli: sorrisi e concentrazione durante la rifinitura verso il Manchester City