Napoli, il ritorno di KDB a Manchester dura solo 26’

La notte del ritorno all’Etihad di Kevin De Bruyne è iniziata con tantissimi applausi dei suoi ex tifosi e con un pizzico di emozione, quella che si leggeva chiaramente sul volto del belga nel momento in cui Manchester City e Napoli si sono schierate a metà campo per l'inno della Champions League. A far aumentare il carico emotivo per De Bruyne anche la calorosa accoglienza del pubblico inglese, che gli ha dedicato alcuni striscioni, tra cui uno che recitava: "King Kev, Once a Blue, Always a Blue". Poco dopo il fischio d’inizio la notte del ritorno a casa si è però interrotta per il belga, che da grande professionista ha accettato di buon grado la scelta di Conte di toglierlo al 26’, subito dopo il rosso a Di Lorenzo, ed è corso verso la panchina sedendosi coi suoi nuovi compagni a guardare la partita.