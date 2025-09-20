Storie da numeri 1: quando il portiere è messo in discussione (non dagli allenatori)

A proposito di Inter, anche Cristian Chivu ha dovuto fronteggiare le critiche dei tifosi a Yann Sommer sempre relativamente al match contro la Juventus, perso 4-3 nel finale. Il tecnico rumeno prima ha scelto la carota, schierando lo svizzero titolare con l'Ajax e ricevendo ottime risposte come la parata su Godts sullo 0-0 e un solo svarione quando ha mancato un pallone alto sbagliando il tempo dell'uscita, e ora potrebbe invece usare il bastone, termine scelto solo come contrapposizione e non certo perché c'è aria di punizione alla Pinetina. Eppure contro il Sassuolo sembra scattata l'ora di Josep Martinez, investimento da 15 milioni dello scorso mercato, e che anche il club stesso vuole valutare per capire se possa essere lui il numero uno del futuro visto che Sommer a fine stagione andrà in scadenza. Finirà come Handanovic-Onana che inizialmente si erano alternati col nigeriano che poi, l'anno dopo, si era preso la titolarità?