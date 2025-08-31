Napoli, Conte ringrazia Anguissa: un centrocampista ancora decisivo, ma Lucca stecca ancora

Il Napoli fa festa con Anguissa al 95'
McTominay e De Bruyne a segno col Sassuolo, il camerunese all'ultimo secondo contro il Cagliari
Il Napoli porta a casa solo all'ultimo secondo i tre punti e, in una giornata non particolarmente brillante, Conte ringrazia ancora uno dei suo Fab 4. Se al debutto sul campo del Sassuolo, erano stati McTominay (ieri sera meno devastante e incisivo del solito) e De Bruyne (male contro i sardi) a sopperire al meglio all'assenza di Lukaku, ieri sera ci ha pensato Anguissa a togliere le castagne dal fuoco al fotofinish, a conferma che i campioni d'Italia hanno probabilmente il miglior centrocampo della Serie A. Senza dimenticare il famoso Fattore C, che non guasta mai e alla lunga può fare la differenza quando la contesa è sul filo dell'equilibrio.
Buone notizie arrivano anche dalla difesa, con il secondo clean sheet in altrettante partite e il rientro di Buongiorno, che ha messo minuti importanti nelle gambe ed è stato autore dell'assist decisivo per Anguissa. Vero che Sassuolo e Cagliari si sono affacciati raramente dalle parti di Meret, ma la strada intrapresa (la stessa della passata stagione) è quella giusta.
Non è però oro tutto ciò che luccica e un campanello d'allarme arriva dall'attacco dove Lucca ha ancora steccato e l'assenza di Lukaku si è fatta davvero sentire. Ingeneroso fare paragoni tra un giovane appena arrivato in una grande piazza e il belga che conosce a memoria i movimenti che gli chiede Conte, ma in queste prime due uscite l'ex Udinese è stato il peggiore in campo. Manca un terminale offensivo che leghi il gioco con i centrocampisti e che scambi con loro per favorire gli inserimenti, ciò in cui Big Rom è un fuoriclasse. Manna è corso ai ripari e dopo la sosta si vedrà in campo Hojlund, reduce da due stagioni poco brillanti al Manchester United. Ma Conte è un maestro a far rendere al meglio i calciatori che gli vengono messi a disposizione. E se riuscirà a mettere assieme tutti i pezzi del puzzle, non sarà facile scucire dal petto lo Scudetto al Napoli.
