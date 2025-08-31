Napoli, Conte ringrazia Anguissa: un centrocampista ancora decisivo, ma Lucca stecca ancora

Non è però oro tutto ciò che luccica e un campanello d'allarme arriva dall'attacco dove Lucca ha ancora steccato e l'assenza di Lukaku si è fatta davvero sentire. Ingeneroso fare paragoni tra un giovane appena arrivato in una grande piazza e il belga che conosce a memoria i movimenti che gli chiede Conte, ma in queste prime due uscite l'ex Udinese è stato il peggiore in campo. Manca un terminale offensivo che leghi il gioco con i centrocampisti e che scambi con loro per favorire gli inserimenti, ciò in cui Big Rom è un fuoriclasse. Manna è corso ai ripari e dopo la sosta si vedrà in campo Hojlund, reduce da due stagioni poco brillanti al Manchester United. Ma Conte è un maestro a far rendere al meglio i calciatori che gli vengono messi a disposizione. E se riuscirà a mettere assieme tutti i pezzi del puzzle, non sarà facile scucire dal petto lo Scudetto al Napoli.