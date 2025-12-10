Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Milan, squadre alla festa di Natale del settore giovanile

10 Dic 2025 - 23:22

Le squadre maschili e femminili del Milan si sono date appuntamento oggi a San Siro per la tradizionale Festa di Natale del Settore Giovanile, un momento di incontro, gioco e condivisione che ha riunito l'intera famiglia rossonera. I giovani calciatori e le giovani calciatrici hanno partecipato a un percorso a tappe ricco di sorprese all'interno dello stadio.

La prima tappa, ad impronta Fondazione Milan, ha visto la presenza di quattro speciali 'aiutanti': Mike Maignan, Ruben Loftus-Cheek, Monica Renzotti e Nadin Sorelli. I calciatori e le calciatrici della Prima squadra hanno raccolto i giocattoli destinati agli Ospedali pediatrici di Milano, frutto delle donazioni effettuate nel periodo natalizio dagli atleti e dalle atlete alla Puma House of Football -Centro P.Vismara e dalla squadra Milan Futuro.

La seconda tappa, all'insegna dell'adrenalina e del divertimento, ha coinvolto tutte le squadre in una sfida su un biliardino di dimensioni record, con 11 stecche. Da una parte la squadra di Leão e Kyvag, dall'altra quella di Modric e Park. Nella terza tappa i giovani rossoneri hanno potuto entrare nello spogliatoio del Milan, dove sono state consegnate loro le sciarpe ufficiali rossonere, prima di vivere l'emozione del tunnel di San Siro, dove ad attenderli per i tradizionali high five c'erano tutti i calciatori e le calciatrici delle Prime Squadre maschile e femminile. a

Ultimi video

02:00
Juve, la difesa soffre

Juve, la difesa soffre

02:44
CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

01:01
CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

04:06
DICH SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Nel primo tempo è mancato tutto, non me lo so spiegare"

02:49
DICH BUONGIORNO POST 10/12 DICH

Buongiorno: "Ci è mancata energia, loro più bravi a concretizzare"

01:02
EVENTO MILAN FURLANI 10/12 DICH

Furlani: "Tra qualche anno ci sarà un altro stadio, noi qui abbiamo fatto la storia"

00:31
EVENTO MILAN VINCENZO VERGINE 10/12 DICH

Vergine: "Percorso difficile, fatto di sacrifici"

00:52
EVENTO MILAN ALLEGRI 10/12 DICH

Allegri: "Il calcio è passione e divertimento, importante avere dei sogni"

01:13
DICH GONZALES 10/12 DICH

Gonzalez: "Partita difficile, loro molto in forma. Si è visto contro il Real"

01:45
DICH ITALIANO PRE CELTA 10/2 DICH

Italiano: "Superare il primo turno è il nostro sogno, serve grande partita"

02:02
DICH HERMOSO 10/12 DICH

Hermoso: "Sono arrivato qui in un momento complicato, ma ringrazio il mister"

02:13
DICH GASPERINI PRE CELTIC 10/2 DICH

Gasperini: "Non siamo mai stati molto prolifici tutto l'anno, non è un problema singolo"

01:18
DICH VANOLI PRE FIORENTINA-DINAMO

Vanoli: "Devo trovare il click nella testa giocatori"

01:19
Verso Fiorentina-Dinamo

Verso Fiorentina-Dinamo

01:32
Pulisic, febbre da gol

Pulisic, febbre da gol

02:00
Juve, la difesa soffre

Juve, la difesa soffre

I più visti di Calcio

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:57
Juventus, Yildiz: "Fatta una buona partita, contento per l'assist"
23:47
Benfica, Mourinho: "Qualcuno dirà che non era il solito Napoli, ma non sono d'accordo"
23:22
Milan, squadre alla festa di Natale del settore giovanile
22:18
Arriva l'Almanacco Illustrato del Calcio 2026
21:44
Stadio Firenze, Sabatini: "Per restyling non bastano 265 milioni"