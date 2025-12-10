Milan, squadre alla festa di Natale del settore giovanile

La seconda tappa, all'insegna dell'adrenalina e del divertimento, ha coinvolto tutte le squadre in una sfida su un biliardino di dimensioni record, con 11 stecche. Da una parte la squadra di Leão e Kyvag, dall'altra quella di Modric e Park. Nella terza tappa i giovani rossoneri hanno potuto entrare nello spogliatoio del Milan, dove sono state consegnate loro le sciarpe ufficiali rossonere, prima di vivere l'emozione del tunnel di San Siro, dove ad attenderli per i tradizionali high five c'erano tutti i calciatori e le calciatrici delle Prime Squadre maschile e femminile. a