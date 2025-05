Napoli, Conte il miglior 'maratoneta calcistico' al mondo: ora tre km in discesa verso il traguardo

Da quando ha visto la possibilità di passare all'incasso, la squadra di Conte non ha più sbagliato. Magari non ha brillato, ma di certo ha fatto ciò che doveva fare. Solida e concreta innanzitutto: dal pareggio di Bologna, quattro partite di fila senza incassare reti. Il Napoli, tanto per capirci, è oggi la formazione che ha ottenuto più clean sheet nei cinque maggiori campionati europei in corso, ben 17. Ha segnato meno della sua antagonista, molto meno: 55 reti contro le 73 dell'Inter, ma la differenza la fa la solidità difensiva. In perfetta linea con il pragmatismo vincente di Conte, il Napoli ha incassato infatti solo 25 reti contro le 33 dei nerazzurri e questo è quanto oggi fa la differenza. Un primato di "corto muso", avrebbe detto qualcuno: sette i successi per 1-0, 13 le volte in cui la vittoria è arrivata grazie a un solo gol di vantaggio, spesso strenuamente difeso. Torna così prepotente un vecchio adagio legato alla Serie A: i campionati si vincono in difesa, gli scudetti se li prende chi subisce meno.