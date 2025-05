Napoli, Conte: "Chi vince fa la storia, gli altri la leggono soltanto"

Dopo aver conquistato una vittoria pesantissima in chiave scudetto contro il Lecce, Antonio Conte tiene alta la tensione in vista del rush finale per la conquista dello scudetto. "Col Lecce è arrivata una vittoria importante in un momento d'emergenza - ha spiegato il tecnico azzurro -. Era una partita che temevo tantissimo per diversi motivi". "Abbiamo fatto la nostra gara per cercare di vincere, fare un passo importante e dare un segnale positivo a tutto l'ambiente - ha aggiunto -. Era una tappa importante, non voglio mentire. Pareggiare o vincere oggi ci cambiava la vita". "Ho l'esperienza giusta per far capire ai ragazzi l'importanza delle partite - ha continuato il tecnico azzurro -. Chi vince scrive la storia, gli altri la vanno a leggere. Non interesserà a nessuno se arriveremo secondi. Siamo sul pezzo e vogliamo arrivare fino alla fine".