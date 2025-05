Serie A, Lecce-Napoli 0-1: decide una punizione di Raspadori

LE STATISTICHE

Il Napoli ha vinto quattro partite di fila con annesso clean sheet per la quarta volta nella sua storia in Serie A (non ha mai avuto una striscia più lunga) e per la prima da febbraio 2023 (quattro con Luciano Spalletti).

Il Napoli è la squadra che ha ottenuto più clean sheet nei cinque maggiori campionati europei in corso (17).

Considerando il periodo dal 2022/23 in avanti Giacomo Raspadori è uno dei soli tre giocatori di Serie A, con Arkadiusz Milik e Matías Soulé, ad aver trovato almeno due gol su punizione diretta e ad averne calciate meno di 10.

Giacomo Raspadori (cinque gol in questo campionato in 23 partite) ha eguagliato le reti realizzate nella scorsa Serie A (cinque in 37 presenze).

Giacomo Raspadori (cinque sia nel 2023/24 che nel 2024/25) è uno dei tre giocatori italiani nati negli anni 2000 – insieme a Roberto Piccoli e a Lorenzo Lucca - che hanno segnato almeno cinque gol in ciascuna delle ultime due stagion di Serie A.

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata per quattro partite di Serie A per la prima volta da febbraio 2023, con Luciano Spalletti in panchina.

Nel 2025 solo il Monza (13) ha perso più partite del Lecce in Serie A (10 come l'Empoli).

Il Napoli ha segnato su punizione diretta in Serie A per la prima volta dal 17 maggio 2024 (Kvaratskhelia vs la Fiorentina).

Il Lecce è con Udinese e Parma una delle tre formazioni che hanno subito più gol su punizione diretta in questa Serie A (tre).

il Napoli ha vinto entrambe le gare stagionali contro il Lecce in un singolo torneo di Serie A per la prima volta dal 2011/12.

150ª presenza per Frank Anguissa con il Napoli in tutte le competizioni e 300ª nei cinque maggiori campionati europei.