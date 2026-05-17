Napoli, Conte: "Futuro? Il presidente conosce benissimo il mio pensiero da un mese"

"Avevamo detto il primo giorno a Dimaro che sarebbe stata una stagione difficile, ma i risultati sono stati comunque più che soddisfacenti - il bilancio stagionale del tecnico - Quando introduci tanti giocatori nuovi non per spendere soldi a prescindere ma perché sei costretto a implementare la rosa, è inevitabile ci sia qualche difficoltà di inserimento. Arrivano 11 teste, 11 cervelli che devono entrare in simbiosi con un gruppo. Inutile negarlo, ci sono state delle difficoltà di inserimento di alcuni giocatori e questo ci ha portato ad affrontare tutte le competizioni non con quel numero di rosa che immaginavamo. Poi, si sono aggiunti gli infortuni gravi, al netto della metodologia. A Napoli ho cambiato metodologia per rompere piedi, ginocchia e varie? Sono stati acciacchi che sono capitati, traumatici e non ci puoi fare niente, devi solo essere bravo a gestire la situazione e noi lo siamo stati molto".