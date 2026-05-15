Lukaku fa fuori Openda e sarà con il Belgio ai Mondiali. Ct Garcia: "La sfida è rimetterlo in forma"

Ha salutato il Napoli e tornato in Belgio per cercare di strappare in tutti i modi una convocazione per il prossimo Mondiale nonostante un anno da dimenticare a causa degli infortuni. E l'obiettivo è stato raggiunto. Romelu Lukaku è stato inserito dal ct Rudi Garcia nella lista per la spedizione in Stati Uniti, Canada e Messico. "È guarito ma ha un ritardo di condizione, la sfida è rimetterlo in forma. Non sono sicuro che sarà al 100% prima dell’inizio della Coppa del Mondo, ha detto Garcia, che ha poi aggiunto: “Si sta già allenando qui a Tubeke per recuperare al meglio. Abbiamo la missione di aiutarlo a tornare in alto, i suoi progressi dovranno essere graduali e la nostra missione è aiutarlo a rimettersi in sesto. Sono contento di averlo qui". Garcia ha spiegato anche l’esclusione di Openda, sottolineando che il Belgio non poteva permettersi “due attaccanti fuori ritmo”. Lukaku, che con il Belgio ha collezionato 124 presenze, non gioca in Nazionale da quasi un anno, da quando ha segnato contro il Galles nelle qualificazioni ai Mondiali a giugno. Tra i convocati un altro 'napoletano', Kevin De Bruyne. Il Belgio inizierà il suo cammino ai Mondiali nel Gruppo G contro l'Egitto il 15 giugno, per poi affrontare l'Iran sei giorni dopo e la Nuova Zelanda il 27 giugno.