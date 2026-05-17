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Pisa-Napoli 0-3, le pagelle: McTominay e Hojlund decisivi, delude Elmas

Gli azzurri sconfiggono 3-0 i toscani, già retrocessi, e blindano la qualificazione in Champions League. Sorride Conte, tutti i voti della sfida

17 Mag 2026 - 14:25
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© ansa | Pisa-Napoli del 17 maggio 2026
© ansa | Pisa-Napoli del 17 maggio 2026
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LE PAGELLE DEL NAPOLI
Meret 6.5 - Torna titolare ed è decisamente un gran ritorno: un paio di parate decisive, grande sicurezza tra i pali e rete inviolata.
Beukema 6 - Dopo qualche indecisione negli scorsi match, riesce a non commettere sbavature e controllare l'attacco del Pisa.
Rrahmani 6.5 - Corona la consueta prestazione solida con un altro gol, confermandosi un'arma molto pericolosa per Antonio Conte. Sempre più leader, il kosovaro brilla contro il Pisa.
Buongiorno 5,5 - Risulta sempre il più incerto del terzetto difensivo, con qualche sbavatura quando viene puntato dagli avversari. Conte lo sostituisce nella ripresa. (dal 13' st Olivera 6 - Dà un cambio di passo sul centrosinistra, consentendo ai suoi di controllare la sfida).
Di Lorenzo 6.5 - Torna sulla corsia destra e fornisce la consueta prova solida e concreta. Sulla sua fascia, non passa assolutamente nessuno. (dal 41' st Mazzocchi 6 - Entra e serve l'assist per Hojlund).
McTominay 7 - Il migliore dei suoi con Hojlund, l'uomo che sblocca il match e di fatto consegna la qualificazione aritmetica alla Champions League ad Antonio Conte. Sembra tornato al top, gioisce anche la Scozia.
Lobotka 6.5 - Metronomo e uomo d'ordine di un Napoli che torna solido e concreto al momento giusto. Non sbaglia un passaggio e fornisce sempre soluzioni efficaci.
Spinazzola 6.5 - Torna titolare dopo qualche panchina di troppo, fornendo una prestazione di sostanza. Sulla sua corsia il Napoli domina, forse manca qualcosa nella fase difensiva. (dal 34' st Miguel Gutierrez 6 - Undici minuti per blindare definitivamente il match).
Elmas 5.5 - Conte scommette su di lui dall'inizio, ma resta deluso. Impalpabile la prova del macedone, che non riesce a dare soluzioni offensive di qualità. Inevitabile il cambio. (dal 13' st De Bruyne 6 - Entra e dà ulteriore linfa alla manovra offensiva, pur non essendo al top).
Alisson Santos 6.5 - Questa volta non segna e non entra nel tabellino, ma la sua qualità resta lampante e insindicabile. Troppo nervoso, si fa ammonire. (dal 34' st Vergara 6 - Qualche minuto per ritrovare la gamba e la condizione, dopo l'infortunio).
Hojlund 7 - Il migliore in campo con McTominay, svaria su tutto il fronte offensivo e non dà punti di riferimento alla fragile difesa del Pisa. Torna al gol, è sempre presente su ogni pallone e fa impazzire i centrali rivali.

I VOTI DEL PISA
Semper 5.5; Canestrelli 5 (26' st Cuadrado 6), Caracciolo 5.5, Calabresi 5; Leris 5.5 (26' st Touré 5.5), Hojholt 5, Aebischer 5.5, Akinsanmiro 5 (16' st Piccinini 6), Angori 5.5, Stojilkovic 5 (16' st Meister 5.5), Moreo 5.5 (26' st Isak Vural 5.5)

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